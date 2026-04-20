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Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd ECDC Memmingen Indians Auftakt geht an Deggendorf: Dienstag in Memmingen
ECDC Memmingen Indians

Auftakt geht an Deggendorf: Dienstag in Memmingen

20. April 20262 Mins read14
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© Flo Brunner
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Memmingen. (mfr/fl) Spiel 1 der Finalserie ging am Sonntagabend an den Deggendorfer SC.

Der ECDC Memmingen musste sich den Niederbayern am Ende mit 1:3 geschlagen geben. Ein über zwei Drittel ausgeglichenes Spiel kippte im letzten Spielabschnitt auf die Seite des DSC. Am Dienstag folgt Spiel 2 am Hühnerberg. Die Partie startet um 19:30 Uhr, Tickets sind noch erhältlich.

Der ECDC, der von vielen Fans begleitet wurde, startete ohne personelle Veränderungen und mit dem zuletzt angeschlagenen Linus Svedlund in die Partie. Beide Teams lieferten sich von Beginn an einen offenen Schlagabtausch und gingen temporeich in die Begegnung. Die Indianer erwischten den besseren Start als der DSC und erzielten bereits nach wenigen Minuten einen Treffer, der am Ende wegen Torraumabseits aber nicht gegeben wurde. Erst Mitte des Drittels wurde es dann zunehmend ausgeglichener. Treffer fielen keine.

Im zweiten Drittel zeigte sich ein ähnliches Bild. Beide Kontrahenten machten druckvoll weiter und sorgten für eine enge und umkämpfte Begegnung. Der erste Treffer des Abends gelang dem DSC. In Überzahl konnte Ty Jackson per Nachschuss das 1:0 für die Niederbayern erzielen. Wichtig war, dass die Maustädter noch vor Ende des Drittels ausglichen. Felix Brassard verwandelte ebenfalls einen Nachschuss zum 1:1.

Im letzten Drittel verlor das Spiel der Memminger etwas den Faden. Das Momentum kippte nun aufseiten der Deggendorfer, die nun am Drücker waren. In Unterzahl, nach einem fatalen Puckverlust, traf Luke Weilandt zum 2:1 für die Deggendorfer, die einige Minuten später nachlegten. Harrison Roy schoss das 3:1, was zugleich der Endstand war. Damit ging der Deggendorfer SC als Sieger vom Eis und sorgte für die Serienführung.

Spiel 2: Ausgleich vor mehr als 3000 Fans

Am Dienstag geht es in der Maustadt weiter. Um 19:30 Uhr folgt Spiel 2 in der ALPHA COOLING-Arena. Der Serienausgleich soll dann zusammen mit den Fans an einem vollen Hühnerberg gelingen. Das Stadion öffnet eine Stunde vor Spielbeginn, während dem Finale kann, zum Schutz der Spieler und Offiziellen, allerdings der Spielereingang auf der Kabinenseite nicht als regulärer Eintritt genutzt werden. Zugang zur Eishalle wird über die Haupteingänge am Kassenbereich sowie am Treppenaufgang vom PUCK gewährt. Aktuell sind nur noch Stehplätze erhältlich, auch aus Deggendorf wird eine große Anzahl an Fans erwartet. Karten sind weiter online erhältlich.

 

Deggendorfer SC vs ECDC Memmingen 3:1 (0:0/1:1/2:0)

Tore: 1:0 (35.) Jackson T. (Jackson D., Pfänder, 5-4), 1:1 (40.) Brassard (Lillich, Verelst), 2:1 (46.) Weilandt (4-5), 3:1 (53.) Roy (Weilandt)

Strafminuten: Deggendorf 6–Memmingen 4

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