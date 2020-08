Auftakt fÃ¼r Celine Mayer bei der U18-Nationalmannschaft

Rosenheim. (PM Starbulls) Starbulls Nachwuchs-Verteidigerin Celine Mayer startet mit einem Lehrgang bei der deutschen U18-Frauen Eishockey Nationalmannschaft in die neue Saison. Vom 05. Bis...

Rosenheim. (PM Starbulls) Starbulls Nachwuchs-Verteidigerin Celine Mayer startet mit einem Lehrgang bei der deutschen U18-Frauen Eishockey Nationalmannschaft in die neue Saison.

Vom 05. Bis 09. August absolviert die DEB-Auswahl einen Lehrgang in Füssen.

Die deutsche U18-Frauen Nationalmannschaft um Cheftrainerin Franziska Busch absolviert zum Auftakt in die neue Eissaison einen fünftägigen Lehrgang im Bundesleistungszentrum in Füssen. Das insgesamt fünfköpfige Trainerteam will die Kaderspielerinnen wieder schnell an das Eis gewöhnen und dabei auch im athletischen Bereich die Grundlagen für die neue Spielzeit legen. Obligatorisch findet die Maßnahme selbstverständlich unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygienevorgaben und Vorschriften statt.

Celine Mayer startet bei der Nationalmannschaft in die Saison

Celine Mayer, die bereits in der vergangenen Saison mehrmals für die deutschen Auswahlteams der U16 und U18 nominiert wurde, startet auch gleich wieder mit einem DEB-Lehrgang in die neue Eissaison. Die Rosenheimer U17-Jugend-Verteidigerin freut sich auf die neue Saison: „Ich bin froh, dass ich nach der langen Pause endlich wieder auf dem Eis stehen kann. Ich bin sehr stolz beim ersten U18-Lehrgang der kommenden Spielzeit dabei sein zu können und hoffe auf einen guten Saisonstart,“ so Mayer.