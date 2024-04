Aufstrebendes EigengewÃ¤chs bleibt beim TEV

Miesbach. (PM TEV) Benedikt Pölt stürmt auch in der kommenden Saison für den TEV Miesbach. Der 24-jährige Darchinger hat sich in den letzten beiden...

Miesbach. (PM TEV) Benedikt Pölt stürmt auch in der kommenden Saison für den TEV Miesbach.

Der 24-jährige Darchinger hat sich in den letzten beiden Spielzeiten zu einer festen Größe im Kader der Kreisstädter etabliert und nicht mehr wegzudenken aus der Offensive des TEV’s. Ganze 17 Saisontore erzielte Benedikt Pölt in der abgelaufen Spielzeit und zählte damit zu den Top-Torjägern bei den Rot-Weißen. Insbesondere in den Playoffs begeisterte die Reihe um Pölt, der zusammen mit Thomas März und Michael Grabmaier den dritten Sturm bildete, die Zuschauer mit ihrem temporeichen und frechen Spielstil. Benedikt Pölt erzielte dabei sogar den Siegtreffer in Spiel 3 in Peißenberg und war auch im alles entscheidenden Spiel 5 erfolgreich. Auch in der kommenden Saison wird Pölt dann wieder mit der Nummer 77 auf Torejagd gehen. Insgesamt absolvierte Benedikt Pölt bereits 122 Spiele für den TEV in denen er 35 Tore erzielte und 33 weitere Treffer vorbereite und 108 Strafminuten sammelte.

Der TEV freut sich, dass Benedikt Pölt auch in der kommenden Saison für den TEV stürmt und wünscht ihm alles Gute für die Saison 2024/2025.