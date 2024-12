Aufstrebender junger Spieler bleibt fÃ¼r zwei weitere Jahre in Wolfsburg

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben einen aufstrebenden jungen Spieler für zwei weitere Jahre an sich binden können. Stürmer Julian Chrobot wird auch...

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben einen aufstrebenden jungen Spieler für zwei weitere Jahre an sich binden können.

Stürmer Julian Chrobot wird auch in den kommenden beiden Spielzeiten das Trikot der Niedersachsen tragen.

Julian Chrobot war zur Saison 2023-2024 von den Kölner Haien in die Autostadt gekommen. Der 23-jährige Angreifer hat sich speziell in der laufenden Saison einen festen Platz in den Sturmreihen erarbeitet. Als einer der fittesten Grizzlys-Spieler schätzt Cheftrainer Mike Stewart die absolut professionelle Arbeitseinstellung des gebürtigen Augsburgers, der viel Geschwindigkeit mitbringt und keinem Zweikampf aus dem Weg geht.

In bislang 61 Spielen für die Grizzlys hat Chrobot vier Tore erzielt und sieben Vorlagen gegeben.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich zwei weitere Jahre bei den Grizzlys bleiben kann. Ich spüre das Vertrauen der Coaches und möchte mich in den kommenden beiden Jahren weiterentwickeln und mir eine noch größere Rolle im Team erarbeiten“, betont Chrobot.

„Julian hat in dieser Saison einen großen Sprung gemacht und sich über den Sommer hinweg sehr gut auf die aktuelle Saison vorbereitet. Durch gute Leistungen im Training und in den Spielen hat er sich einen Stammplatz im Kader erarbeitet. Sein Entwicklungspotential ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Deshalb sind wir überzeugt, dass Julian sich noch weiter steigern wird – sowohl im spielerischen als auch im taktischen Bereich. Er ist vielseitig einsetzbar und seine läuferischen Fähigkeiten sind überdurchschnittlich gut, was ihn zu einem sehr unangenehmen Gegenspieler auf dem Eis macht“, ergänzt Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

