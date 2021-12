Aufstiegsgesuch des EHC Olten genehmigt

Olten. (PM EHCO) Der EHC Olten hat grünes Licht für den Aufstieg in die National League erhalten, sollte er in der Saison 2021/22 den...

Das Aufstiegsgesuch des EHC Olten ist von der National League AG gutgeheissen worden. Gewinnt der EHCO in der Saison 2021/22 den Titel in der Swiss League und erfüllt damit das sportliche Kriterium für eine Promotion, darf er nächste Saison in der National League spielen.

Die entsprechende Aufstiegsvereinbarung ist dem EHC Olten bereits zugestellt worden. Der EHC Olten freut sich über den positiven Entscheid der Lizenzkommission und der National League AG und sieht sich bekräftigt, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.