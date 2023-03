Aufstiegsfavorit Kassel Huskies feiert noch einen weiteren Sieg zum Abschluss der Hauptrunde

Kassel. (PM Huskies) Am 52. Spieltag bezwingen die Kassel Huskies den EV Landshut mit 6:3 (2:0, 0:2, 4:1) und feierten damit vor 3491 Fans...

Nachdem DEL2-Geschäftführer die Huskies vor Spielbeginn offiziell als Meister der Hauptrunde ehrt, legen beide Teams auf dem Eis los. Es sind die Huskies, die erste Akzente setzen und dann früh in Führung gehen. Traumhaft gelingt Tristan Keck nach gut zwei Minuten das Tor zum 1:0. Herrlich setzt sich der schnelle Stürmer durch und vollendet gekonnt mit der Rückhand (3.) Die Gastgeber agieren weiter druckvoll, werden dann jedoch erst einmal von einer Strafzeit gegen sich ausgebremst. Landshut spielt ein gutes Powerplay und der Spitzenreiter hat Glück, als Jack Doremus die Latte trifft. Die nächste Strafzeit trifft dann wiederum die Niederbayern. Und im Gegensatz zum EVL, gelingt den Nordhessen der Powerplaytreffer – Jake Weidner trifft mit seinem 20. Saisontor in die lange Ecke zum 2:0 (14.). Im Anschluss präsentieren sich die Huskies spielerisch überlegen und überstehen auch zum zweiten Mal eine Unterzahlsituation.

Die personell arg dezimierten Gäste sehen sich auch zum Start in den Mittelabschnitt dem Kasseler Druck ausgesetzt, kämpfen jedoch stark. Faber versucht es auf die kurze Ecke des Gehäuses von Sebastian Vogel, gefolgt von einer Chance durch Mieszkowski. Plötzlich gelingt Landshut der Anschlusstreffer – Goldhelm Marco Pfleger hat zu viel Platz, nutzt einen Abpraller und trifft (26.). Das Spiel verläuft folglich etwas zerfahren, beide Teams haben im Ansatz gute Möglichkeiten. Die beste ECK-Chance hat dabei Darren Mieszkowski. Landshut setzt immer wieder gefährliche Nadelstiche – eine davon entschärft Jerry Kuhn mit einem klasse Save. Joel Keussen setzt die Scheibe auf der Gegenseite an den Pfosten. Kurz vor Drittelende kommen die Gäste sogar zum Ausgleich, wieder ist es Pfleger, der eiskalt vollendet (40.).

Der Spielstand verspricht Spannung für das Schlussdrittel. Die Huskies müssen erstmal eine Unterzahl überstehen, sind dann wieder komplett und holen sich die Führung zurück! In einem Gegenzug legt Mieszkowski uneigennützig auf Keck – dieser bejubelt seinen 30. Saisontreffer und damit das 3:2 für die Schlittenhunde (47.). Etwas später erhöhen die Nordhessen auf 4:2 – Nach einem Versuch von Tim McGauley verwertet Joel Lowry im Nachstochern (51.). Erneut gelingt dem EVL der Anschlusstreffer – Einen Schuss vom Bully weg fälscht Kornelli aus der Luft ab und der Puck fliegt ins Tor (52.). Der kleine Kader der Gäste bleibt ein hartnäckiger Gegner am 52. Spieltag. Ganz stark fällt dann der fünfte Treffer der Huskies. Joel Keussen zieht sich die Scheibe auf die Rückhand und trifft wunderschön zum 5:3 (56.). Weiter geht es mit den Huskies – 18 Sekunden vor Ende hat Lois Spitzner freie Bahn auf das mittlerweile leere EVL-Tor und trifft zum 6:3 Endstand (60.).

Mit 131 Punkten, einem Torverhältnis von 212 zu 109 Toren, sind die Kassel Huskies das Maß der Dinge in der DEL2. Bereits am 5. Februar sicherten sich die Mannen von Bo Subr die Hauptrundenmeisterschaft. Diese beeindruckende Saison gilt es nun in den Playoffs fortzusetzen. Das erste Playoff-Viertelfinalspiel findet am 15.03.23 um 19:30 Uhr in der Kasseler Eissporthalle statt – der Gegner wird noch in den Pre-Playoffs ermittelt.

Tore:

1:0 Keck (Ahlroth, Mieszkowski – 3. Min.)

2:0 Weidner (Ahlroth, Seigo – 14. Min.)

2:1 Pfleger (Brückner, Bruch – 26. Min.)

2:2 Pfleger (Brückner – 40. Min.)

3:2 Keck (Mieszkowski – 47. Min.)

4:2 Lowry (McGauley, Weidner – 51. Min.)

4:3 Kornelli (Eckl – 52. Min.)

5:3 Keussen (Mieszkowski, Keck – 56. Min.)

6:3 Spitzner (Arniel, Sykora – 60. Min.)

