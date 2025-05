Aufstieg und 2-Jahres-Vertrag in einem Schlag: Daniel Glira bleibt im Pustertal

Bruneck. (PM HCP) Daniel Glira bleibt wichtiger Bestandteil der Wölfe-Familie, und das für weitere 2 Jahre.

Jeder beim und rund um den HC Pustertal freute sich in der letzten Saison über den „Puschtra Bui“, der Selbstvertrauen und Spielfreude wiedergefunden hatte und wohl seine stärkste Saison im HCP-Trikot „ever“ zeigte.

Dies beweisen nicht nur ICE (bzw. EBEL) – Punkte-Rekordausbeute (4 Tore, 6 Assists) und die 6. WM-Teilnahme (Aufstieg in die A-Gruppe mit Italien), sondern vor allem das starke, selbstbewusste und disziplinierte Auftreten in der HCP-Abwehr.

Der 31-jährige Linksschütze hat den Vertrag mit dem HC Pustertal für 2 Jahre verlängert und ist mit seinen 522 Einsätzen im Wölfe-Trikot (+ 236 x HC Bozen/EBEL) – knapp hinter Raphael Andergassen – dienstältester HCP-Crack im Kader 2025/26.

Statement Daniel Glira: “Ich freue mich riesig, dass ich auch in den nächsten beiden Saisonen hier Zuhause, für meinen Verein und vor unseren großartigen Puschtra Fans, das Wölfe Trikot überstreifen darf. Mit harter Arbeit jetzt im Sommer wollen wir den Grundstein legen, damit wir bestmöglich vorbereitet in die neue Saison starten, um wieder Playoff-Hockey in Bruneck zu erleben. Ich kann es kaum erwarten, dass es schon bald wieder los geht!”

Statement Patrick Bona: „Wir haben uns sehr darüber gefreut, wie Daniel letzte Saison wieder aufgeblüht ist. Er hat seine wahrscheinlich stärkste Saison in der ICEHL hinter sich und hat sich dementsprechend die Vertragsverlängerung mehr als verdient. Wir freuen uns sehr, dass wir weitere 2 Jahre auf Daniel setzen können und erwarten uns, dass er an die gezeigten Leistungen anknüpft.“

