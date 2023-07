Aufsteiger-Torhüter-Duo bleibt bei den Starbulls Rosenheim

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim freuen sich, die Verlängerung der Verträge mit dem Torhüter-Duo Tomas Pöpperle und Christopher Kolarz bekannt zu geben. Beide...

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim freuen sich, die Verlängerung der Verträge mit dem Torhüter-Duo Tomas Pöpperle und Christopher Kolarz bekannt zu geben.

Beide Torhüter haben in der vergangenen Aufstiegssaison eine entscheidende Rolle gespielt und waren gemeinsam mit Andreas Mechel, der zum SC Riessersee gewechselt ist, maßgeblich für den Aufstiegserfolg verantwortlich.

Der 38-jährige Deutsch-Tscheche Tomas Pöpperle wechselte in der vergangenen Saison kurz vor der Wechselfrist zu den Grün-Weißen. In der Hauptrunde könnte Pöpperle in acht Spielen mit einer Fangquote von 96,2% glänzen. Darunter fiel auch der erste Saisonsieg gegen den späteren Finalgegner aus Weiden. Gleich zu Beginn der Playoffs verletzte sich Pöpperle im Achtelfinale gegen die IceFighters aus Leipzig. Rechtzeitig zum Oberliga-Finale feierte Pöpperle sein Comeback und war maßgeblich am Aufstieg der Starbulls beteiligt.

Nächster Karriere-Schritt

Nicht minderbedeutend war die Leistung seines junger Torhüter-Kollegen Christopher Kolarz, der dank einer Förderlizenz vom EHC Red Bull München weiterhin zur Verfügung gestellt wird. In sechs Playoff-Spielen erreichte der 22-jährige Kolarz eine sagenhafte Fangquote von 93,1%. Dabei stand er unter anderem bei dem historischen 8:5 Sieg gegen die Hannover Scorpions zwischen den Holmen.

Besonders erfreulich dabei ist, dass Kolarz aus dem Rosenheimer Nachwuchs stammt und mit dem Aufstieg den nächsten Schritt in seiner Karriere bei seinem Heimatverein bestreiten kann.

Wesentlicher Bestandteil des Aufstiegserfolgs

„Wir sind sehr froh, dass Tomas und Christopher fortsetzen weiterhin für uns auflaufen“, sagt der Headcoach der Starbulls, Jari Pasanen. „Beide haben in der vergangenen Saison hervorragende Leistungen gezeigt und waren ein wesentlicher Bestandteil unseres Aufstiegserfolgs. Mit ihrer Erfahrung auf der einen und ihrem Talent auf der anderen Seite sind sie eine große Bereicherung für unser Team.“

Die Vertragsverlängerungen unterstreichen das Bestreben der Starbulls, einen starken Kader für die bevorstehende DEL2-Saison aufzubauen. Mit dem Duo Pöpperle und Kolarz im Tor sind die Starbulls gut gerüstet für die Herausforderungen, die vor den Grün-Weißen liegen.

Die vorläufig Kaderliste der Starbulls Rosenheim für die Spielzeit 2023/24 in der DEL2

Stürmer: Sebastian Cimmerman, Dominik Daxlberger, Marvin Feigl, Norman Hauner, Lukas Laub, Tyler McNeely, Stefan Reiter, C.J. Stretch, Sebastian Streu, Manuel Strodel

Verteidiger: Shane Hanna, Hagen Kaisler, Dominik Kolb, Kilian Kühnhauser, Marius Möchel, Christian Obu, Denis Shevyrin, Maximilian Vollmayer

Torhüter: Christopher Kolarz (FL), Tomas Pöpperle

