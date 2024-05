Aufsteiger Blue Devils Weiden vermeldet weitere Vertragsverlängerung

Weiden. (PM Blue Devils) Nach Tomas Rubes und David Elsner setzen die Blue Devils auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Dominik...

Weiden. (PM Blue Devils) Nach Tomas Rubes und David Elsner setzen die Blue Devils auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Dominik Müller.

Der 31-jährige Verteidiger verlängerte seinen Vertrag bei den Oberpfälzern um ein weiteres Jahr.

Mit der Vertragsverlängerung geht der Rechtsschütze in seine fünfte Saison bei den Blue Devils. Damit ist er nach seinem Landsmann Tomas Rubes der dienstälteste Spieler beim Oberliga-Meister. Für beide ist es dann übrigens vereinsübergreifend die elfte gemeinsame Saison.

Müller lief bisher insgesamt 170 Mal für die Blue Devils auf und sammelte dabei 94 Punkte (16 Tore / 78 Assists).

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter der Blue Devils Weiden: “Bei Dominik wissen wir, was wir an ihm haben. Er ist ein äußerst zuverlässiger Verteidiger, der insbesondere in Unterzahl eine zentrale Rolle spielt. Er blockt viele Schüsse, erweist sich als unangenehmer Gegner vor dem Tor und bringt als Rechtsschütze zusätzlichen Wert in unser Team.”