Aufsichtsrat der Steelers bekrÃ¤ftigt UnterstÃ¼tzung fÃ¼r bestehendes Trainerteam trotz sportlicher Misere

Bietigheim. (PM Steelers) Die Bietigheim Steelers haben am Freitag eine Stellungnhame des Aufsichtsrates zur aktuellen Situation veröffentlicht. Diese Stellungnahme geben wir nachfolgend 1:1 wieder:...

Bietigheim. (PM Steelers) Die Bietigheim Steelers haben am Freitag eine Stellungnhame des Aufsichtsrates zur aktuellen Situation veröffentlicht.

Diese Stellungnahme geben wir nachfolgend 1:1 wieder:

Sicherlich befinden wir uns derzeit in einer der unangenehmsten Situationen, die man als Fan und Unterstützer durchleben kann. Auch für uns ist es absolut enttäuschend, unsere Steelers auf dem letzten Tabellenplatz der DEL2 stehen zu sehen.

Wir analysieren gemeinsam mit dem Geschäftsführer, dem Vorstand des Vereins, der gesamten sportlichen Leitung als auch der Mannschaft ständig die Entwicklung und den aktuellen Stand der sportlichen Situation. Natürlich standen in den vergangenen Tagen nach dem für uns alle enttäuschenden Spiel gegen die Selber Wölfe intensive Diskussionen im Fokus, um sämtliche relevanten sportlichen und wirtschaftlichen Aspekte sorgfältig abzuwägen.

Wenn wir die reinen Fakten betrachten, wurde nach dem Trainerwechsel von Dean Fedorchuk zu Daniel Naud ein Punkteschnitt von 1,37 Punkte erzielt. Wäre dies unser Schnitt über die gesamte bisherige Saison, würden wir aktuell auf Platz 10 der Tabelle stehen und wären in einer deutlich besseren Gesamtsituation.

Wir hatten nach dem Wechsel eine Phase, in der wir 6 Spiele in Folge gewinnen konnten – allerdings war zu dieser Zeit der Kader nahezu vollständig. Wir haben unter anderem Kassel und Ravensburg besiegt und konnten einen Vier-Tore-Rückstand in einen Sieg verwandeln. All das zeigt uns, dass die Mannschaft zusammen mit dem aktuellen Trainerteam in der Lage ist, erfolgreiches Eishockey zu spielen.

Dagegen fehlten uns nicht nur am vergangenen Wochenende teilweise bis zu fünf wichtige Stammkräfte. Dank Eurer finanziellen Unterstützung konnten wir in dieser Woche zumindest einen weiteren Spieler verpflichten, der unserem Kader die dringend benötigte Tiefe gibt. Wir können und dürfen in dieser Situation keinen Populismus betreiben, sondern müssen die Fakten und Argumente sorgfältig abwägen, um im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten die beste Entscheidung für die Bietigheim Steelers zu treffen.

Was stimmt uns zuversichtlich, dass wir die Klasse halten können?

Es stehen noch 14 Hauptrundenspiele in einem „normalen“ Spiel-Erholungs-Rhythmus an.

Die verletzten Spieler kommen in absehbarer Zukunft zurück.

Die Mannschaft glaubt nach wie vor an sich und ihre Trainer.

Daher haben wir gemeinsam beschlossen, das bestehende Trainerteam weiterhin zu unterstützen und alles daran zu setzen, einen möglichen Abstieg zu verhindern. Nur mit vereinten Kräften können wir diese prekäre sportliche Lage überwinden. Wir appellieren an alle treuen Fans und Unterstützer, der Mannschaft und den Trainern in dieser schwierigen Phase jedmögliche Unterstützung zu geben. Unsere loyale Fanbasis spielt eine entscheidende Rolle, um das Team zurück auf den Weg des Erfolgs zu bringen.

Die Steelers werden weiterhin alles daransetzen, die sportliche Situation auch im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zu verbessern. Wir sind überzeugt, dass uns die getroffenen Maßnahmen sowie die Entschlossenheit des gesamten Teams in eine positive Richtung führen werden.*