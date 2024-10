Aufsichtsrat der Grizzlys erhält Verstärkung aus dem Hause Volkswagen

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg können ein neues Mitglied in ihrem Aufsichtsrat begrüßen: Christian Vollmer, Produktionsvorstand der Marke Volkswagen, wird das Grizzlys-Gremium um...

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg können ein neues Mitglied in ihrem Aufsichtsrat begrüßen: Christian Vollmer, Produktionsvorstand der Marke Volkswagen, wird das Grizzlys-Gremium um seinen Vorsitzenden Klaus Mohrs ab sofort verstärken.

“Die Grizzlys sind in der Sportstadt Wolfsburg eine feste Größe und haben in den vergangenen Jahren in der DEL für viele positive Schlagzeilen gesorgt”, sagt Vollmer, der schon mehrfach als Zuschauer in der Eis Arena war. Erst am vergangenen Freitag fieberte der gebürtige Hildesheimer beim Heimspiel der Grizzlys gegen die Nürnberg Ice Tigers auf der Tribüne mit. “Ich freue mich, in meiner neuen Funktion als Aufsichtsratsmitglied noch näher an den Verein heranzurücken”, so Vollmer.

Sport nimmt im Leben des 55-Jährigen seit jeher eine wichtige Rolle ein. In jungen Jahren spielte Vollmer ambitioniert Handball, mittlerweile ist der promovierte Maschinenbau-Ingenieur passionierter Triathlet. Insbesondere das Schwimmen zählt hierbei zu seinen großen Stärken. In dieser Disziplin nahm er schon mehrfach an den Deutschen Mastersmeisterschaften teil.

Vollmer ist seit 1999 in unterschiedlichen Funktionen für den Volkswagen Konzern tätig. Seit dem 1. August 2020 ist er Vorstandsmitglied für Produktion und Logistik in der Marke Volkswagen Pkw. Zudem ist er seit September 2022 Mitglied der erweiterten Konzernleitung.

Seine Begeisterung für Eishockey entdeckte das neue AR-Mitglied der Grizzlys in seiner Zeit als Produktionsleiter bei Volkswagen Slovakia (2005 bis 2010): In Bratislava stand Vollmer montagabends regelmäßig mit einer Hobbytruppe auf dem Eis.

„Als sportbegeisterter Fachmann ist Christian Vollmer eine absolute Bereicherung für unseren Aufsichtsrat. Durch seine fachliche Expertise sowie seine große Affinität zum Eishockey und zu den Grizzlys wird unser Aufsichtsrat durch ihn sehr sinnvoll erweitert“, so Grizzlys-Geschäftsführer Hartmut Rickel.

Die Grizzlys Wolfsburg begrüßen Christian Vollmer herzlich im Team.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV