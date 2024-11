Aufholjagd nicht geglÃ¼ckt â€“ Deggendorfer SC muss sich auch in HÃ¶chstadt geschlagen geben

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC musste am Mittwochabend die nächste Niederlage hinnehmen. Auswärts bei den Höchstadt Alligators unterlag das Team von Trainer Jiri...

Auswärts bei den Höchstadt Alligators unterlag das Team von Trainer Jiri Ehrenberger am Ende mit 4:2.

Die Franken erwischten den besseren Start in die Partie und gingen gleich in der vierten Minute durch Patrik Rypar in Führung. Die Deggendorfer taten sich schwer, Zugriff auf die Partie zu bekommen und erspielten sich nur wenige Abschlussmöglichkeiten. Auf der Gegenseite machten es die Panzerechsen in der 14. Minute besser: Erneut war es Rypar, der einen Schuss von Jack Bloem unhaltbar zum 2:0 abfälschte. Die weiteren Angriffsbemühungen des DSC verpufften allesamt, sodass dies auch der Spielstand nach 20 gespielten Minuten war.

Im zweiten Abschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild. Deggendorf bemüht, ohne die ganz großen Aktionen zu haben und auf der Gegenseite präsentierten sich die Höchstadter eiskalt. In der 29. Minute traf Guft-Sokolov im Powerplay zum 3:0. Doch dieses Mal hatte die Ehrenberger-Truppe eine Antwort parat und kam in der 33. Minute zum Anschluss. Im Powerplay verkürzte Thomas Greilinger per Schlagschuss auf 3:1. Der DSC war nun vollständig in der Partie angekommen und erspielte sich einige hochkarätige Möglichkeiten auf den Anschlusstreffer, scheiterten aber entweder am Torgestänge oder an Paterson-Jones im Höchstadter Tor.

Im Schlussdrittel erwischten dieses Mal die Deggendorfer den besseren Beginn. Gerade einmal 37 Sekunden waren gespielt, da brachte Antonin Dusek seine Farben wieder auf ein Tor heran. Der DSC in dieser Phase des Spiels mit mehr Spielanteilen und drückte auf den Ausgleich. Dieser sollte allerdings nicht mehr gelingen. Sekunden vor dem Ende komplettierte Höchstadts Rypar mit einem Treffer ins mittlerweile verwaiste Deggendorfer Tor seinen Hattrick zum 4:2 Endstand.

Bereits am Freitag kommt es für das Team von Trainer Jiri Ehrenberger zum nächsten Heimspiel. Zu Gast ist der SC Riessersee.

