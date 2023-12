Aufholjagd nicht erfolgreich: DSC unterliegt in Memmingen mit 3:6

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Nach einer unkonzentrierten Anfangsphase, in der man überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel bekommen konnte, unterlag der Deggendorfer SC...

Deggendorf. (PM DSC) Nach einer unkonzentrierten Anfangsphase, in der man überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel bekommen konnte, unterlag der Deggendorfer SC bei den Memmingen Indians mit 3:6.

Die zwischenzeitliche Aufholjagt war letztlich nicht erfolgreich.

Der Start fiel auch diesmal wie beim letzten Gastspiel vor 2 Wochen für den DSC komplett ins Wasser: Nach knapp 17 Spielminuten führten die Gastgeber mit 4:0. Tor 2 und 3 vielen dabei mit nur 17 Sekunden Abstand, was Coach Jiri Ehrenberger dazu zwang, schon früh in der Partie seine Auszeit zu nehmen. Es brauchte eine Einzelleistung von Routinier Thomas Greilinger, der seine Farben noch im ersten Drittel mit einem Alleingang in Überzahl auf die Anzeigentafel zu bringen.

Im Mittelabschnitt startete Deggendorf mit dem Versuch sich ins Spiel zurückzukämpfen. Belohnt wurden die Versucher in der 28. Spielminute, als Antonin Dusek die Scheibe ins Memminger Tor arbeiten konnte. In der Schlussphase des Drittels hat der DSC Überzahl: Neuzugang Marco Baßler reagiert im Nachschuss am schnellsten und kann seinen 1. Treffer für den DSC erzielen.

Mit nur einem Tor Rückstand gehen die Deggendorfer dann ins letzte Drittel, wo die anvisierte Aufholjagd dann zunächst durch das Schiedsrichtergespann gestoppt wird, die 2 Deggendorfer kurz hintereinander mit eher kleinlichen Strafen bedachten. Memminger Treffer ließ sich nicht lange bitten und bauten den Vorsprung wieder auf 2 Tore aus. Dann nahm sich der DSC selbst aus dem Spiel: Zunächst wanderte Sascha Maul nach einem überflüssigen Foul in der Nähe der Mittellinie für 5 Minute auf die Strafbank und schließlich führte dann ein Leichtsinnsfehler von Torhüter Timo Pielmeier für die endgültige Entscheidung.

Trainer Jiri Ehrenberger nach dem Spiel: „Wir haben im 1. Drittel nicht gut gespielt und Memmingen hat unsere Fehler eiskalt ausgenutzt. Im letzten Drittel haben wir dann zu viele Strafen genommen. Deshalb geht der Sieg für Memmingen in Ordnung.“