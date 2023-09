Aufgalopp fÃ¼r die Bayreuth Tigers in Essen

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Nach einer doch längeren Pause starten die Bayreuth Tigers am kommenden Wochenende in die heiße Phase der Vorbereitung auf...

Bayreuth. (PM Tigers) Nach einer doch längeren Pause starten die Bayreuth Tigers am kommenden Wochenende in die heiße Phase der Vorbereitung auf die in genau vier Wochen startende Saison der Oberliga Süd.

Mit einem Turnier in Essen wird man auch gleich richtig gefordert, sind doch alle anderen beteiligten Vereine schon länger auf dem Eis und haben auch schon Vorbereitungsspiele absolviert.

Mit den Krefeld Pinguinen und den Eispiraten Crimmitschau nehmen zwei Clubs aus der DEL2 an diesem Turnier teil, dazu kommt mit den Wohnbau Moskitos Essen der Gastgeber der Veranstaltung. Am Freitag eröffnen die Moskitos das Wochenende mit dem Duell gegen Krefeld, bevor am Samstag die Tigers mit dem Spiel gegen Crimmitschau auch ins Geschehen eingreifen. Am Sonntag stehen dann das Spiel um Platz 3 (15 Uhr) und das Finale um 18:30 Uhr auf dem Programm.

Für die Tigers ist das Turnier ein wenig ein Kaltstart, da man aufgrund der späten Eisbereitung in Bayreuth im Grunde relativ unvorbereitet ins Spielgeschehen startet. „Wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht“, blickt Co-Trainer Marc Vorderbrüggen auf die Aufgaben: „Die anderen Teams sind schon länger auf dem Eis, aber die Jungs werden intensiv arbeiten.“

Um das Wochenende möglichst intensiv zu nutzen, sind die Tigers am heutigen Freitag in aller Frühe ab in Richtung Essen und werden dort am Nachmittag noch ein Eistraining absolvieren. „Das sind die ersten Tests fürs gesamte Team, aber wir werden die ersten Eindrücke erhalten, wie die Jungs beginnen das Spielsystem einzustudieren und wie die ersten Reihenzusammenstellungen funktionieren.“

Neben Victor Knaub, der noch länger ausfallen wird, müssen die Tigers am Wochenende auf Paul Fabian verzichten, der noch eine Verletzung auskurieren muss. Zum Team stoßen wird mit Moritz Serikow ein junger Stürmer, der als Gastspieler die Trainingseinheiten und Spiele mit den Tigers absolvieren wird.

