AuffÃ¤lliger Neuzugang an der Nordsee: Bremerhaven als letzte Chance fÃ¼r hochtalentierten Jake Virtanen

In den letzten Jahren überraschten die Pinguins auch immer wieder mit eher unbekannten Spielerverpflichtungen, die sich als absolut DEL-tauglich erwiesen. Virtanen ist allerdings alles andere als unbekannt. 2014 wurde er in der ersten Runde an Position sechs von den Vancouver Canucks gedraftet.

Seinen großen NHL-Traum konnte der 186 cm große und 103 Kilogramm schwere Angreifer sich zwischen 2015 und 2021 mit 333 NHL-Spielen (103 Scorerpunkte) für die Canucks erfüllen. Dann allerdings bekam seine Karriere einen derben Knacks. Grund dafür war ein Verfahren wegen sexueller Misshandlung einer Frau. Vor Gericht standen im vergangenen Jahr letztlich Aussage gegen Aussage und somit kam es zu keiner Verurteilung. Virtanen erhielt einen Freispruch. Seine Karriere in der NHL war da allerding schon beendet, denn die Vancouver Canucks hatten ihn im Mai 2021 entlassen. Sexuelle Misshandlungen jeglicher Art sind mit den Werten des Klubs nicht vereinbar. In Nordamerika „verbrannt“ zog es den Stürmer zu Spartak Moskau in die KHL. In der laufenden Saison sollte in der zweitklassigen Schweizer Swiss League beim EHC Visp die Karriere in Europa wieder angekurbelt werden. Nach nun 21 Spielen kam es aber auch hier zur Trennung. Der Vertrag wurde, wie es heißt, nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Mitspieler aufgelöst. Der „Blick“ berichtet, dass es beim Match beim HC La Chaux-de-Fonds eine verbale und körperliche Auseinandersetzung mit Teamkollege Daniel Eigenmann (31) auf der Bank gegeben hat. Der Verteidiger habe Virtanen vorgeworfen, sich nicht in den Dienst des Teams zu stellen. Danach habe er im Namen des Teams die Klubleitung vor die Wahl gestellt: Er oder wir, wie «Le Matin» berichtet. Und der Walliser «Bote» weiß zu berichten, dass er im Training Übungen verweigert hat.

Das alles sind sicherlich keine Empfehlungen. Und dennoch will man es an der Nordseeküste mit dem zweifelsfrei sehr talentierten Virtanen versuchen und hat sogar eine Option auf die kommende Spielzeit laut Homepage der Fischtown Pinguins.

Dort wird Teammanager Alfred Prey zu Virtanens Vergangenheit wie folgt zitiert: „Wir haben mit Jacob alles besprochen, haben unsere Vorstellungen und Wünsche artikuliert und sind uns sicher, dass auch Jake ein klares Ziel vor Augen hat. Wir sehen immer in die Zukunft, die man versuchen kann zu bestimmen, die Vergangenheit ist passe.“

Thema also „durch“, könnte man sagen. Passend dazu berichtet die dem Klub sehr nahestehende Nordsee-Zeitung von einem Insider aus Visp, der das Vorgehen beim EHC gegen Virtanen als „Hexenjagd“ bezeichnet. Während die Verpflichtung in den sozialen Netzwerken bei vielen Anhängern der Konkurrenz eher übel aufstößt, scheint man im Fanlager der Pinguins dem Angreifer eine faire Chance geben zu wollen.

Der 26- jährige Virtanen verfügt über die kanadische und die finnische Staatsbürgerschaft. Er belegt bei den Norddeutschen also eine Importlizenz.

Bei der 4:2 Niederlage in Nürnberg am Dienstag war Virtanen zunächst nur Beobachter auf der Tribüne. Am Freitag in Mannheim könnte er erstmals zum Einsatz kommen.

In Bremerhaven, aber auch in der gesamten DEL wird man die Auftritte von Virtanen auf und neben dem EIs sicherlich genauestens beobachten. Die Verantwortlichen werden am Ende der Saison genau abwägen, ob der Stürmer sportlich und menschlich überzeugen konnte. Das Risiko ist für die Bremerhavener sicherlich geringer, als für Virtanen, der mit einem weiteren „Ausrutscher“ seine Karriere wohl auch in Europa abhaken kann. Scheitern ist für den Angreifer also verboten.

