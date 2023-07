Aufbruchstimmung im Bietigheimer Ellental – Kader und Saisonvorbereitung nehmen klare Konturen an

Bietigheim. (EM) Einen vor Fülle aus allen Nähten platzenden Kader hatten die Bietigheim Steelers zumindest in den letzten Jahren nie. Qualität vor Quantität lautete...

Bietigheim. (EM) Einen vor Fülle aus allen Nähten platzenden Kader hatten die Bietigheim Steelers zumindest in den letzten Jahren nie. Qualität vor Quantität lautete zumeist das Motto.

Da der Klub die Pressearbeit fast schon traditionell etwas stiefmütterlich behandelt, werfen wir an dieser Stelle immer wieder einen Blick auf die voranschreitenden Planungen im Ellental.

Nach dem Abstieg aus der DEL und dem Wechsel in der Geschäftsführung lag viel Arbeit vor den „neuen Machern“. Die Lizenz wurde den Steelers Ende Juni erteilt, womit man ein Stück Planungssicherheit hat. Wäre da nicht die Lizenzverweigerung an den Ligarivalen Bayreuth Tigers gewesen. Intern, so der neue Geschäftsführer Gregor Rustige im Steelers-Interview, diskutiert man bereits Szenarien, wie man einen möglichen Ausfall der Tigers für die Dauerkartenbesitzer kompensieren kann. Noch aber hofft man auf ein Happy End für die Lizenzierung der Wagnerstädter.

Kader umfasst aktuell 21 Spieler / Moser und Zerter-Gossage wichtige Teamplayer mit Offensivpower / MacDonald belegt zweite Importstelle

Personell haben die Steelers in den letzten Wochen einige wichtige Positionen im Kader besetzen können. Fabian Dahlem bleibt im Trainerstab und wird Headcoach Dean Fedorchuk unterstützen. Guillaume Naud, Sohn von Sportchef Daniel Naud, bleibt ebenfalls im grün-weißen Trikot.

Es konnten aber auch weitere Neuverpflichtungen getätigt werden. Im Tor wird der DEL2-erfahrene Olafr Schmidt aus Bayreuth zukünftig für Stabilität sorgen. Vor ihm soll der langjährige Kölner Pascal Zerressen (zuletzt bei seinem Heimatverein Krefeld aktiv) zu alter Stärke zurückfinden. Mit Ryon Moser (31, Frankfurt) und Lewis Zerter-Gossage (27, zuletzt Eisbären Berlin) konnten zwei Offensivkräfte mit deutschem Pass für den Neustart in der DEL2 gewonnen werden. Aus der East Coast Hockey League (ECHL) von Wichita Thunder wurde der 27-jährige Verteidiger Cole MacDonald verpflichtet. Er belegt neben dem ehemaligen Landshuter Jack Doremus die zweite Importstelle im Kader.

Die Karriere des neuen Blueliners Cole MacDonald in Zahlen

Mit Alexander Samusev und Anton Sproll schaffen außerdem zwei Steelers-Eigengewächse den Sprung aus der U20 in den Profibereich.

Daniel Naud, sportlicher Leiter, beschreibt die letzten Verpflichtungen auf der Klubhomepage wie folgt: „Olafr Schmidt ist ein harter Arbeiter und ein Torhüter mit exzellenter Technik. Er hat in den Playdowns bewiesen, dass er unter enormen Druck spielen und Partien gewinnen kann. Mit seinen 27 Jahren hat er die besten Jahre seiner Karriere noch vor sich.“

An Ryon Moser, der auch schon für Kassel und Freiburg in der DEL2 aktiv war, schätzt Naud dessen Fähigkeiten in den Special-Teams und als Teamplayer. Lewis Zerter-Gossage attestiert er Stärken in der Offensive und Defensive. Der Deutsch-Kanadier kam in der letzten Spielzeit auch beim Ligarivalen Lausitzer Füchse zum Einsatz. In sieben Partien markierte er zwei Treffer und gab sieben Beihilfen. In Bietigheim könnte er mit deutlich mehr Spielanteilen und Verantwortung zu einer echten Überraschung werden.

Für Cole MacDonald sind die Steelers keineswegs die erste Station in Europa. In der vorletzten Spielzeit 21/22 sammelte er Erfahrungen in Polen und Rumänien. In der letzten Saison stellte er mit 54 Scorerpunkten in 68 Partien für die Wichita Thunder seine Offensivqualitäten mehr als unter Beweis.

Mit Florian Mnich (Tor), Paul Mayer (Abwehr), sowie Noel Saffran (Sturm) sind auch drei Spieler vom neuen DEL-Kooperationspartner Adler Mannheim im Kader. Gesucht wird auch noch ein Kooperationspartner aus der Oberliga. Offiziell verkündet ist hier noch nichts, aber Stimmen im Umfeld sprechen davon, dass man bei einem Start der Stuttgart Rebels in der Oberliga Süd gerne mit diesen kooperieren würde.

Aktuell umfasst der Kader der Bietigheimer 21 Spieler.

Erste Testspiele terminiert

Ab August geht es aufs Eis. Dann gilt es die spürbare Aufbruchstimmung im Umfeld mit guten Leistungen auf dem Eis zu vertiefen und das treue Publikum mitzunehmen.

Einige Testspiele sind auch schon bekannt. So spielen die Steelers unter anderem vom 01. – 03. September im Rahmen eines Vorbereitungsturniers beim EHC Freiburg drei Spiele. Insgesamt plant man mit acht Testpartien.

11.08. Steelers – Regensburg

25.08. Kaufbeuren – Steelers

Turnier in Freiburg

01.09. Basel – Steelers

02.09. Rosenheim – Steelers

03.09. Freiburg – Steelers

1504 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten