Auf Rekordkurs: Zuschauerzahlen in der Penny DEL steigen deutlich

Neuss. (PM DEL) Die PENNY DEL ist in ihrer 30. Saison auf dem Weg zu einem Zuschauerrekord: Im Schnitt strömten in der ersten Hälfte der Hauptrunde 6.801 Eishockey-Fans in die Arenen.

Dies entspricht einem Plus von mehr als zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr (6.094 Zuschauer). Die Bestmarke aus der Saison 2015/16, als zum Ende der Hauptrunde durchschnittlich 6.647 Zuschauer verzeichnet wurden, wurde damit um 154 Fans übertroffen.

Jenseits des Fußballs bleibt die PENNY DEL damit die Profi-Liga in Deutschland mit den meisten Zuschauern pro Spiel. Die Heimspiele des letztjährigen Absteigers Bietigheim Steelers wurden mit Blick auf eine bessere Vergleichbarkeit in der Rechnung nicht berücksichtigt, ansonsten wäre das Wachstum gegenüber 2022/23 noch deutlicher ausgefallen.

13 von 14 Clubs steigerten ihre Zahlen im Vergleich zur Saison 2022/23. Ligaprimus sind die Straubing Tigers (23%) und die Eisbären Berlin (22%), die ihre Zuschauerzahlen deutlich erhöhen konnten. Auch die Kölner Haie verzeichnen, trotz ihres ohnehin bereits hohen Schnitts von 13.900 Fans in der Saison 2022/23, eine Steigerung um 20 Prozent auf 16.672.

Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL: „Die Zahlen belegen eindrucksvoll: Eishockey ist in Deutschland populär wie lange nicht. Die PENNY DEL und ihre Clubs können sich 30 Jahre nach Liga-Gründung über wachsende Beliebtheit freuen.“

Die Zuschauerentwicklung bei den 14 Clubs der PENNY DEL im Überblick: