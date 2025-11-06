Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Landesliga Bayern Gruppe A ERC Sonthofen Bulls Auf nach Bad Aibling: ERC möchte Siegesserie ausbauen
ERC Sonthofen Bulls

Auf nach Bad Aibling: ERC möchte Siegesserie ausbauen

6. November 20251 Mins read53
Share
Share

Sonthofen. (PM ERC) Noch ist beileibe nicht alles Gold, was glänzt beim ERC Sonthofen: Nach den beiden Klatschen zum Saisonauftakt aber können Fans und Verantwortliche des Eishockey-Landesligisten zumindest ein wenig durchatmen.

Denn die Schwarz-Gelben fuhren anschließend drei Siege in Folge ein und kassierten dabei nur zwei Gegentreffer. Der Aufwärtstrend soll nun am Sonntag beim EHC Bad Aibling fortgesetzt werden.

Die Oberallgäuer haben in diesem Jahr bislang gute Erfahrungen gemacht mit dem EHC, der zu Beginn dieser Saison aus der Parallelgruppe B in Sonthofens Runde gewechselt ist: Am dritten Spieltag fuhr der ERC den ersehnten ersten Saisonsieg ein und gewann sein Heimspiel 3:0, bei dem Keeper Fabian Schütze einen Shutout feierte. Im Februar trafen beide Teams im Playoff-Achtelfinale aufeinander, indem sich die Schwarz-Gelben in zwei Partien deutlich durchsetzten. Am Sonntag gibt es nun Duell Nummer 4 in diesem Jahr in Bad Aibling (18.45 Uhr) – und alle, die es mit dem ERC halten, wünschen sich eine Fortsetzung des positiven Trends der vergangenen Woche.

Nach dem 3:0 folgten nämlich zwei weitere Heimerfolge gegen Fürstenfeldbruck und Ottobrunn (jeweils 3:1), die zwar kein Eishockey-Feuerwerk versprühten und eher in die Kategorie „Arbeitssieg“ fallen. Aber: Sie haben gezeigt, dass die Sonthofer allmählich die Stärke wiederfinden, die sie in den vergangenen Spielzeiten vor allem ausgezeichnet hat: eine gute Defensive.
Und die soll nun auch beim Auswärtsspiel im oberbayerischen Landkreis Rosenheim möglichst wenig Gegentore zulassen. Fraglich sind weiterhin die Einsätze von Nicolas Neuber und Josef Slavicek. So oder so wird es in Bad Aibling darauf ankommen, über einen stabilen und konzentrierten Abwehrverbund Akzente in der Offensive zu setzen und diese in Tore umzumünzen. Mit Zweikampfstärke, zielgerichtet und schnörkellos.

Die spielerische Leichtigkeit, die die Oberallgäuer bereits in den Testspielen der Vorbereitung aufblitzen ließen, soll möglichst schnell zurückkehren. In Sonthofen würde es wohl niemanden stören, wenn dies bereits am Sonntag in Bad Aibling Fall sein sollte.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Share
Previous post Scorpions: Rico Rossi neuer Cheftrainer

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ERC Sonthofen BullsERSC Ottobrunn

3:1 gegen Ottobrunn: 800 Zuschauer jubeln über dritten ERC-Erfolg

Sonthofen. (PM ERC) Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen kommt so langsam in Fahrt: Nach...

By3. November 2025
ERC Sonthofen BullsEV Fürstenfeldbruck

ERC feiert zweiten Heimsieg

Sonthofen. (PM EC) Der ERC Sonthofen gewann am Freitagabend sein zweites Heimspiel...

By1. November 2025
ERC Sonthofen Bulls

ERC Sonthofen startet in Germering in die neue Saison

Sonthofen. (PM ERC) Das Warten hat ein Ende: Am kommenden Samstag um...

By15. Oktober 2025
ERC LechbruckERC Sonthofen Bulls

Couragierte Leistung beim Topfavoriten Sonthofen

Lechbruck. (PM ERC) Am Freitagabend trat der ERC Lechbruck zu einem weiteren...

By11. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten