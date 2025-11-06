Auf nach Bad Aibling: ERC möchte Siegesserie ausbauen

Sonthofen. (PM ERC) Noch ist beileibe nicht alles Gold, was glänzt beim ERC Sonthofen: Nach den beiden Klatschen zum Saisonauftakt aber können Fans und Verantwortliche des Eishockey-Landesligisten zumindest ein wenig durchatmen.

Denn die Schwarz-Gelben fuhren anschließend drei Siege in Folge ein und kassierten dabei nur zwei Gegentreffer. Der Aufwärtstrend soll nun am Sonntag beim EHC Bad Aibling fortgesetzt werden.

Die Oberallgäuer haben in diesem Jahr bislang gute Erfahrungen gemacht mit dem EHC, der zu Beginn dieser Saison aus der Parallelgruppe B in Sonthofens Runde gewechselt ist: Am dritten Spieltag fuhr der ERC den ersehnten ersten Saisonsieg ein und gewann sein Heimspiel 3:0, bei dem Keeper Fabian Schütze einen Shutout feierte. Im Februar trafen beide Teams im Playoff-Achtelfinale aufeinander, indem sich die Schwarz-Gelben in zwei Partien deutlich durchsetzten. Am Sonntag gibt es nun Duell Nummer 4 in diesem Jahr in Bad Aibling (18.45 Uhr) – und alle, die es mit dem ERC halten, wünschen sich eine Fortsetzung des positiven Trends der vergangenen Woche.

Nach dem 3:0 folgten nämlich zwei weitere Heimerfolge gegen Fürstenfeldbruck und Ottobrunn (jeweils 3:1), die zwar kein Eishockey-Feuerwerk versprühten und eher in die Kategorie „Arbeitssieg“ fallen. Aber: Sie haben gezeigt, dass die Sonthofer allmählich die Stärke wiederfinden, die sie in den vergangenen Spielzeiten vor allem ausgezeichnet hat: eine gute Defensive.

Und die soll nun auch beim Auswärtsspiel im oberbayerischen Landkreis Rosenheim möglichst wenig Gegentore zulassen. Fraglich sind weiterhin die Einsätze von Nicolas Neuber und Josef Slavicek. So oder so wird es in Bad Aibling darauf ankommen, über einen stabilen und konzentrierten Abwehrverbund Akzente in der Offensive zu setzen und diese in Tore umzumünzen. Mit Zweikampfstärke, zielgerichtet und schnörkellos.

Die spielerische Leichtigkeit, die die Oberallgäuer bereits in den Testspielen der Vorbereitung aufblitzen ließen, soll möglichst schnell zurückkehren. In Sonthofen würde es wohl niemanden stören, wenn dies bereits am Sonntag in Bad Aibling Fall sein sollte.

