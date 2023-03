Auf ins zweite Heimspiel: Indians erwarten volles Haus am Freitag

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen empfängt am Freitagabend zum zweiten Mal in dieser Serie die Saale Bulls Halle am Hühnerberg. Um 20 Uhr beginnt...

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen empfängt am Freitagabend zum zweiten Mal in dieser Serie die Saale Bulls Halle am Hühnerberg.

Um 20 Uhr beginnt die Begegnung, zu der wieder mehr als 3000 Zuschauer erwartet werden. Karten sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich, rund 2000 Tickets waren bis Donnerstag Nachmittag bereits verkauft.

Mit deutlichem Rückenwind gehen die Memminger in die nächste Partie des Achtelfinals gegen Halle. Durch den 3:1 Erfolg unter der Woche brachten die Indians die Serie zurück in den Süden und könnten nun mit einem weiteren Erfolg sogar den Ausgleich schaffen. Obwohl von vielen bereits abgeschrieben, lieferten die Rot-Weißen eine starke Leistung ab, an welche sie nun anknüpfen wollen.

Von den kranken Spielern im Memminger Kader ist bislang nur Donat Peter wieder aufs Eis zurückgekehrt. Ob es bis zum Freitag zu einem weiteren Comeback kommt, ist noch nicht wirklich abzusehen und könnte sich erst kurz vor dem ersten Bully entscheiden. Zusätzlich zur langen Ausfallliste musste zuletzt auch Maxi Menner angeschlagen kürzertreten. Der Verteidiger erhielt beim Spiel in Halle, eine Sekunde vor dem Ende, einen Stockcheck gegen seinen Nackenbereich. Gegen den Verursacher läuft aktuell noch ein Verfahren vor dem DEB-Kontrollausschuss.

Bereits sicher ist aber, dass auch am Freitag der Hühnerberg wieder aus allen Nähten platzen wird. In den ersten zwanzig Stunden des Vorverkaufs wurden bereits rund 2000 Tickets abgesetzt. Die Indians raten dringend dazu, auch weiterhin den Vorverkauf zu nutzen, um lange Wartezeiten an den Abendkassen zu vermeiden. Sitzplätze dürften am Spieltag, bis auf einzelne Restkarten, bereits ausverkauft sein, ansonsten wird es noch Tickets an den Abendkassen geben. Das Stadion öffnet eine Stunde vor Spielbeginn, Dauerkarten behalten weiter ihre Gültigkeit. Die Partie um 20 Uhr wird auch live auf SpradeTV übertragen.

