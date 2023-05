Auf ins DEL2-Lizenzprüfungsverfahren: 16 Clubs haben ihre Unterlagen ordnungs- und fristgemäß eingereicht

Neuss. (PM DEL2) Startschuss für die Lizenzprüfung: Fristgerecht haben alle 15 sportlich qualifizierten Clubs ihre Unterlagen für das Lizenzierungsverfahren der Deutschen Eishockey Liga 2...

Neuss. (PM DEL2) Startschuss für die Lizenzprüfung: Fristgerecht haben alle 15 sportlich qualifizierten Clubs ihre Unterlagen für das Lizenzierungsverfahren der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) für die Saison 2023/2024 bei der Ligagesellschaft eingereicht.

Darunter mit den Bietigheim Steelers auch der sportliche Absteiger aus der PENNY DEL sowie die Starbulls Rosenheim, welche sich in der Oberliga sportlich für die zweite Liga qualifiziert haben. Beide Mannschaften wären Rückkehrer in die DEL2. Die Abgabefrist der Lizenzunterlagen endete am 24. Mai.

Erhalten alle sportlich qualifizierten Clubs ihre Lizenz für die zweite Liga, wird in der neuen Spielzeit die Saison mit 15 Mannschaften bestritten. Dies bedeutet gleichzeitig, dass es dann zwei sportliche Absteiger geben wird.

Die Heilbronner Falken, als diesjähriger sportlicher Absteiger in die Oberliga, haben ebenfalls Unterlagen für das Lizenzprüfungsverfahren abgegeben. Der Club wäre der erste wirtschaftliche Nachrücker für die DEL2, sollte die Liga die Spielstärke von 14 Clubs unterschreiten.

Das Lizenzprüfungsverfahren soll Ende Juni abgeschlossen sein, sodass Anfang Juli die Zusammensetzung der zweiten Liga steht. Danach kann auch der Spielplan erstellt werden, welcher voraussichtlich wieder in einem Livestream vorgestellt wird.

