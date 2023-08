Auf gehtâ€™s nach Ã–sterreich: DSC testet im Nachbarland

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Nach einer anstrengenden ersten Trainingswoche und dem Heimauftakt gegen die Starbulls aus Rosenheim, geht es für den Deggendorfer SC...

Artikel anhören Artikel anhören

Deggendorf. (PM DSC) Nach einer anstrengenden ersten Trainingswoche und dem Heimauftakt gegen die Starbulls aus Rosenheim, geht es für den Deggendorfer SC in dieser Woche mit erhöhter Schlagzahl weiter.

Jiri Ehrenberger macht sich mit seinem Team auf nach Österreich, wo Spiele gegen die Zeller Eisbären und den EC Kitzbühel auf dem Programm stehen.

Los geht es am 23.08.2023 um 19:30 Uhr gegen den EK Zell am See. Im Team aus der Alps Hockey League stehen einige Spieler, die den Deggendorfer Fans aus ihrer Zeit in Deutschland bekannt sein dürften. So war der schwedische Verteidiger Fredrik Widén für Lindau und Bad Nauheim am Puck. Angreifer Nick Huard war in der vergangenen Saison im Tölzer Trikot einer der Oberliga-Topscorer. Der Finne Tomi Wilenius lief für Herne und die Hannover Scorpions auf und der Deutsch-Österreicher Hubert Berger war lange Jahre eine tragende Säule im Team der Icefighters Leipzig.

Auch der Gegner am 24.08.2023, der EC Kitzbühel geht in der „Alps“ an den Start. Die Adler haben sich ebenfalls namhaft mit Spielern mit Deutschlanderfahrung verstärkt. Der Ex-DEL2-Ausländer Cam Spiro spielte einst für Bad Tölz und Freiburg. Den Kanadier Chris Seto kennen die Deggendorfer Fans noch vom letztjährigen Play-Off-Gegner Herne. Der Königstransfer dürfte dem Team von Trainer Marco Pewal aber mit der Verpflichtung von Ex-Nationalspieler Rafael Rotter gelungen sein. Der Stürmer kommt nach 16 Spielzeiten in der höchsten österreichischen Liga mit der Empfehlung von 540 Scorerpunkten in 724 Pflichtspielen von den Vienna Capitals.

Leider kann sich der Deggendorfer Tross nicht in kompletter Stärke auf den Weg ins Nachbarland machen. Verteidigerroutinier Benedikt Schopper hat sich gleich im 1. Drittel des Spiels gegen Rosenheim eine Unterkörperverletzung zugezogen Er wird ca. 6 bis 8 Wochen pausieren müssen. Ob Antonin Dusek, der gegen Rosenheim krankheitsbedingt pausieren musste, rechtzeitig wieder fit wird, steht noch nicht fest. Dabei sein soll Thomas Greilinger, der nach überstandener Verletzung erstmals ins Geschehen eingreifen kann.

4218 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten