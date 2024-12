Auf Empfehlung von Jordan Knackstedt: Scorpions verpflichten Arturs Kruminsch

Mellendorf. (PM Scorpions) Es hat ein wenig gedauert, aber jetzt haben die Scorpions die noch offene Position eines weiteren Centers besetzt. Mit dem gebürtigen...

Mellendorf. (PM Scorpions) Es hat ein wenig gedauert, aber jetzt haben die Scorpions die noch offene Position eines weiteren Centers besetzt.

Mit dem gebürtigen Letten „Arturs Kruminsch“, der auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, sind sich die Scorpions sicher die richtige Wahl getroffen zu haben, um die Effektivität in der Offensive weiter zu verstärken.

Der 36-Jährige, in Riga / Lettland geboren, ist 184 cm groß und 88 kg schwer, hat in den letzten beiden Jahren in der DEL 2 bei den Selber Wölfen gespielt und 82 Scorerpunkte erzielt.

Arturs (Trikotnummer 40) kam auf Empfehlung von Jordan Knackstedt, der mit ihm bereits in Dresden und Selb zusammenspielte. „Wir freuen uns sehr“, so Sportchef Eric Haselbacher, „dass sich Arturs (genannt „Archy“) für uns entschieden hat und wir nun mit 4 Reihen im Sturm spielen können.“

