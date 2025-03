Auf diese drei U23-Talente setzen die Augsburger Panther auch in Zukunft

Augsburg. (PM Panther) Moritz Elias, Christian Hanke und Leon van der Linde stehen weiterhin bei den Augsburger Panthern unter Vertrag.

Alle drei Talente fallen auch in der Saison 2025-26 unter die U23-Regelung der PENNY DEL.

Moritz Elias bestritt in den beiden vergangenen Spielzeiten 90 Spiele für die Panther in der Deutschen Eishockey Liga. Mit neun Toren und acht Assists ließ der 21-jährige Stürmer sein Offensivtalent immer wieder aufblitzen. Gemeinsam mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Florian wird er weiterhin für seinen Heimatclub auflaufen. Moritz startete seine Eishockeykarriere im Nachwuchs des Augsburger EV.

Christian Hanke startete die Saison in Augsburg, ehe er in der Oberliga im Trikot des Kooperationspartners EC Peiting wichtige Spielpraxis sammelte. In 28 Oberliga-Spielen verbuchte der 21-jährige Rechtsschütze neun Tore und acht Assists. An den drei letzten Hauptrunden-Spieltagen stieß Hanke dann wieder zu den Panthern und zeigte starke Leistungen. Mit seinem Siegtreffer in Iserlohn hatte er maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt.

Leon van der Linde machte in der abgelaufenen Saison einen großen Sprung in seiner Entwicklung. In 35 Hauptrunden-Spielen kam der 22-jährige Verteidiger zum Einsatz. Dabei wusste er mit seiner unbekümmerten und physischen Spielweise zu gefallen.

Sportdirektor Larry Mitchell: „Wir planen fest mit Moritz Elias, Christian Hanke und Leon van der Linde auf den U23-Positionen unseres neuen Teams. Unverändert haben alle drei großes Entwicklungspotenzial. Auf ihrem Weg zu Stammspielern in der DEL werden wir sie weiterhin unterstützen und ihnen dabei helfen, den nächsten Schritt zu gehen.“

