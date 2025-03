Auf die besten deutschen Eishockey-Teams setzen

Anzeige

Der deutsche Glücksspielmarkt ist in den letzten Jahren drastisch gewachsen. Tatsächlich ist es besonders die Branche der Online Wetten, die immer beliebter wird und in Deutschland mittlerweile als der Favorit des Online Glücksspiels gilt. Immer mehr Menschen wetten deshalb auch auf Eishockey. Zwar ist dieser Sport noch nicht so beliebt wie Fußball oder Handball, doch sowohl als Sportart wie auch als Wettoption genießt Eishockey ein zunehmendes Wachstum.

Die Deutsche Eishockey Liga, oder kurz DEL, ist der regulierte Bund, in dem die professionellen Teams in Deutschland spielen, und er bietet Fans des Eishockeys spannende Möglichkeiten des Wettens. Der folgende Artikel soll erklären, warum es sich lohnt, auf Eishockey zu wetten, welche Teams sich dabei eignen und wie sich die Welt des Online Glücksspiels in den letzten Jahren verändert hat.

Das Online Glücksspiel in Deutschland

Die Welt des Online Glücksspiels ist gegenüber den traditionellen Spielhallen noch relativ jung. Die ersten Casinos gab es nämlich schon im 17. Jahrhundert, als sie in Italien zur Finanzierung von Bauprojekten errichtet wurden. Es gibt sie zwar auch heute noch, doch mittlerweile spielen Glücksspiel-Interessierte vor allem im Internet. Große Plattformen wie Oceanspin Casino bieten ein umfassendes Angebot an Spielen an, punkten aber vor allem mit ihren Wettoptionen. Eishockey ist dabei ganz vorn mit dabei.

Seitdem im Jahr 2021 der Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) verabschiedet wurde, werden die Online Casinos in Deutschland offiziell reguliert. Das bedeutet aber nicht, dass Plattformen wie Oceanspin Casino in Deutschland nicht aufgerufen werden können, nur weil sie nicht über eine deutsche Lizenz verfügen. Sie benötigen lediglich eine gültige Lizenz eines anderen Ortes, wie zum Beispiel aus Malta, Gibraltar oder Curacao.

Die Welt der Sportwetten

Die Deutschen lieben ihre Sportwetten vor allem im Fußball, Tennis, Basketball und eben im Eishockey. Die Wetten selbst kann man wie früher in herkömmlichen Wettbüros abgeben, doch viel beliebter ist mittlerweile das Wetten im Netz. Große Plattformen bieten eine Vielzahl verschiedener Optionen an und lassen sich von überall aus aufrufen, sodass man auf der eigenen Couch, auf dem Weg zum Spiel oder beim Kumpel im Garten seine Wette ablegen kann – und das sowohl während des Spiels als auch danach.

Doch welche Wetten kann man eigentlich eingehen? Klassisch sind die Einzel- und Kombiwetten, bei denen man entweder einen einzelnen Tipp auf das Ergebnis des Spiels abgibt oder mehrere Tipps kombiniert, um dafür eine höhere Auszahlung zu erhalten. Aber auch Echzeit Wetten werden immer beliebter. Bei diesen sogenannten Live Wetten wird während des Spiels gewettet. Hat sich der Schlüsselspieler des Teams verletzt oder scheint das gegnerische Team seinen Heimvorteil vollkommen auszunutzen?

Dynamische Quoten während des Spiels gehen auf diese Faktoren ein und passen die Quoten entsprechend an. Auch konkrete Wetten wie die Frage darum, wer das nächste Tor erzielt oder wie viele Tore im nächsten Drittel fallen, sind dabei möglich. Zu guter Letzt gibt es auch noch ganz spezielle Wetten, bei denen man zum Beispiel auf Torschützen oder die Gesamttore wettet, Strafzeiten vermutet oder Powerplay-Tore erahnt. Auch Langzeitwetten auf den Meister der Liga oder die Platzierung in den Playoffs gehören dazu.

Die besten deutschen Eishockey-Teams für Wetten

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) ist die höchste Spielklasse in Deutschland und bietet spannende Wettmöglichkeiten. Teams wie der EHC Red Bull München, Adler Mannheim und die Eisbären Berlin dominieren die Liga und sind oft Favoriten bei Wettanbietern.

Der EHC Red Bull München überzeugt durch eine starke Offensive und konstante Heimleistungen, was sie zu einer guten Wahl für Wetten auf Heimsiege oder torreiche Spiele macht. Adler Mannheim gilt als defensivstarkes Team mit einer hohen Siegquote in Heimspielen, weshalb Wetten auf knappe Ergebnisse oder wenige Gegentore lohnenswert sein können. Die Eisbären Berlin, als Rekordmeister der DEL, sind bekannt für ihre offensive Spielweise, was sie zu einem interessanten Kandidaten für Torschützen-Wetten oder Over-Wetten macht.

Ein Außenseitertipp sind die Grizzlys Wolfsburg, die oft unterschätzt werden, aber durch eine solide Defensive auffallen. Ihre Spiele sind häufig torarm, wodurch Unter-Wetten (z. B. „weniger als 5,5 Tore“) eine vielversprechende Option sind.

Wichtige Faktoren für erfolgreiche Eishockey-Wetten sind die aktuelle Form der Teams, Heim- und Auswärtsbilanzen sowie individuelle Spielerstatistiken. Während Favoriten sichere Wettoptionen bieten, können Außenseiter-Wetten hohe Quoten bringen. Eine fundierte Analyse dieser Faktoren kann die Gewinnchancen erheblich verbessern.

Strategien für das Wetten auf Eishockey

Ein paar Strategien, mit denen man sich die größtmöglichen Chancen auf Erfolg erarbeiten kann, bespricht der nächste Abschnitt. Zum einen kann es hilfreich sein, vor der Wette die 5-10 letzten Spiele eines Teams zu analysieren und so ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, mit welchem Schwung das Team in das Spiel startet. Zum anderen sollten die Teams einander gegenüber analysiert werden. Wie viele Tore fallen pro Spiel? Wie viele Strafminuten gibt es? Diese und weitere Fragen können vor dem Abschließen der Wette sinnvoll sein.

Besonders lohnenswert kann es auch sein, die Bewegung der Quoten zu analysieren und im genau richtigen Moment zu setzen, denn eine Quote ist eben dynamisch. Sie mag eine Woche vor dem Spiel noch anders aussehen als in den Momenten, bevor das Spiel beginnt.

Natürlich kann man die Spiele der Deutschen Eishockey Liga auch ohne eine finanzielle Investition genießen. Spannend ist aber, dass man seine Lieblingsteams und auch die weniger populären Mannschaften sehr viel besser kennenlernt, wenn man mehr über sie lernt und sich ausführlich informiert. So kann die Sportwette den Sport umso spannender machen und für mehr Spaß beim Zuschauen sorgen!

