Auf der Suche nach dem letzten Neuzugang wird der EHC Freiburg bei den Kölner Haien fündig

Freiburg. (PM EHC) Mit dem 30-jährigen Alex Roach können die Wölfe einen weiteren und damit vorerst letzten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentieren.

Der Kanadier mit deutscher Staatsbürgerschaft erblickte in Schongau das Licht der Welt, sammelte seine ersten Berührungspunkte mit Eishockey jedoch auf kanadischem Eis. Über die Nachwuchsschmiede der Calgary Hitmen landete der großgewachsene Verteidiger für seine erste Saison im Seniorenbereich bei Ontario Reign in der nordamerikanischen ECHL. Nach Zwischenstopps bei den Manchester Monarchs und den Atlanta Gladiators landete der Defensivspezialist schließlich in der Saison 2016/17 bei den Eisbären Berlin und somit bei seiner ersten Deutschlandstation. Nach Verträgen in Wolfsburg, Deggendorf und Frankfurt schloss sich der Linksschütze für die vergangenen beiden Spielzeiten den Kölner Haien an, für die er 15 Scorerpunkte in 75 Spielen auf seinem Konto verbuchen konnte. Insgesamt kann der Verteidiger auf die Erfahrung aus 165 ECHL, 97 DEL2 und 137 PENNY DEL Spielen zurückgreifen. Nun wird der gestandene Abwehrspieler in der kommenden Saison das Trikot des EHC Freiburg tragen.

Mit der Verpflichtung von Alex Roach ist die Kaderplanung für die DEL2-Saison 2023/24 damit vorübergehende abgeschlossen.

Sportdirektor Peter Salmik: „Wir wollen in der kommenden Saison unbedingt einen guten Start in die Spielzeit haben, daher haben wir uns nach langen Überlegungen dazu entschieden, einen weiteren deutschen Verteidiger zu verpflichten, um damit auf alle Verletzungen und Eventualitäten vorbereitet zu sein. Mit Alex bekommen wir nun einen Verteidiger, der über viel Erfahrung verfügt und sein Können bereits unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns, ihn in unserem Kader zu wissen und unser Team nun vervollständigt zu haben.“

Alex Roach, Neuzugang bei den Wölfen: „Ich freue mich riesig, einen Vertrag in Freiburg unterschrieben zu haben. Hier werde ich nicht nur die Möglichkeit haben, in einer fantastischen Eishockeystadt zu spielen, sondern habe zudem auch das Glück, in einer so schönen Stadt leben zu dürfen. Die malerische Landschaft und die lebendige Kultur machen Freiburg für mich zu einem perfekten Ort, um Eishockey zu spielen. Außerdem bin ich sehr dankbar, meine Freundin an meiner Seite zu haben und diese Reise gemeinsam mit ihr antreten zu können. Wir freuen uns beide sehr auf die kommende Saison, die Herausforderungen, aber auch die Möglichkeiten, die der EHC Freiburg für uns zu bieten hat.“

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2023/24

Sportdirektor: Peter Salmik

Cheftrainer: Timo Saarikoski (HC Kosice)

Co-Trainer: Sami Lehtinen (Skautafélag Akureyrar)

Torwarttrainer: Lukas Smolka

Tor: Patrik Cerveny, David Zabolotny (Comarch Cracovia), Luis Benzing.

Verteidigung: Calvin Pokorny, Alexander De Los Rios, Mick Hochreither, Marcus Gretz (Hammer Eisbären), Philipp Wachter (EC Bad Nauheim), Marvin Neher, Simon Danner, Niclas Hempel (Nachwuchs), Sameli Ventelä (HK Dukla Michalovce), Alex Roach (Kölner Haie).

Sturm: Nikolas Linsenmaier, David Makuzki, Shawn O’Donnell, Parker Bowles (Sparta Sarpsborg), Ludwig Nirschl (Tölzer Löwen), Christian Billich, Dante Hahn (Rostock Piranhas), Lennart Otten, Konstantin Bongers, Sebastian Hon, Valentino Klos (Grizzlys Wolfsburg), Nick Master (Maine Mariners), Paul Bechtold (Nachwuchs).

