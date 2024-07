Auf den Spuren von Papa Roman: Robin Veber stÃ¼rmt fÃ¼r die Grizzlys Wolfsburg

Wolfsburg (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben mit Stürmer Robin Veber (20) einen zusätzlichen U23-Spieler verpflichtet und treiben die Personalplanungen für die kommende Saison...

Wolfsburg (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben mit Stürmer Robin Veber (20) einen zusätzlichen U23-Spieler verpflichtet und treiben die Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran.

Der 20-jährige Linksschütze wechselt vom SC Riessersee aus der Oberliga zu den Niedersachsen und erhält zunächst einen Einjahresvertrag.

Robin Veber ist gebürtiger Wolfsburger und Sohn des ehemaligen Verteidigers Roman Veber, der zwischen 1999 und 2005 im Allerpark auf dem Eis stand. Insgesamt kam dieser in der Oberliga, der 2. Bundesliga und der DEL auf 337 Einsätze für die Wolfsburger und war Bestandteil von zwei Aufstiegsmannschaften. Wie sein Vater besitzt Robin Veber neben der deutschen auch die slowakische Staatsbürgerschaft. Er spielte bereits im Nachwuchs vom slowakischen Traditionsclub Slovan Bratislava sowie in der DNL für die U20 der Augsburger Panther und der Krefeld Pinguine.

In der vergangenen Saison 2023-2024 kam der 1,86 Meter große Angreifer unter Ex-Grizzlys-Coach Pat Cortina beim SC Riessersee auf 6 Tore und 19 Vorlagen in 46 Hauptrundenspielen. In den Playoffs konnte er weitere 3 Punkte beisteuern.

Robin Veber wird bei den Grizzlys Wolfsburg die Trikotnummer 22 erhalten.

„Mit Robin haben wir einen zusätzlichen, körperlich robusten U23 Stürmer unter Vertrag genommen um auch hier noch etwas mehr Tiefe zu bekommen und auch zusätzlich Konkurrenz zu schaffen. In seiner ersten Saison in der Oberliga hat sich der gebürtige Wolfsburger über einen Tryout Vertrag ins Lineup gearbeitet und sich einen Platz im Team von Pat Cortina erkämpft. Diese Einstellung gefällt mir sehr und zeigt, dass er bereits ist zu kämpfen und zu arbeiten. Gemeinsam wollen wir ihm jetzt die Möglichkeit geben, seine Entwicklung weiter voranzutreiben“, erklärt Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

Robin Veber im Interview (Oktober 2023)









Der Kader der Grizzlys für die Saison 2024-2025

Torhüter (2): Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann

Verteidiger (8): John Ramage, Björn Krupp, Ryan O’Connor, Janik Möser, Jimmy Martinovic, Julian Melchiori, Ryan Button, Fabio Pfohl

Stürmer (14): Lucas Dumont, Laurin Braun, Robin Veber, Gerrit Fauser, Darren Archibald, Phil Varone, Julian Chrobot, Julius Ramoser, Andy Miele, Luis Schinko, Justin Feser, Timo Ruckdäschel, Spencer Machacek, Matt White.