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Auch Sam Payeur bleibt ein Eisbär

2. Mai 20261 Mins read39
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Samuel Payeur - © Sportfoto-Sale (DR)
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Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg setzen weiter auf Kontinuität im Kader für die Saison 2026-2027: Stürmer Sam Payeur hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Oberpfälzer tragen.

Der kanadische Angreifer mit deutschem Pass entwickelte sich in seiner ersten Saison in Regensburg schnell zu einem festen Bestandteil der Mannschaft. Mit seiner Spielweise verkörpert Payeur genau die Qualitäten, die im Team gefragt sind: Intensität in jedem Wechsel, Disziplin in den Details und konsequente Arbeit für den gemeinsamen Erfolg.

Ausgebildet im nordamerikanischen Eishockey bringt der 26-Jährige ein klares Profil mit. Er übernimmt Verantwortung, denkt das Spiel und geht Wege, die für den Teamerfolg entscheidend sind. Diese Eigenschaften machen ihn sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine zu einem wichtigen Faktor.

Headcoach und sportlicher Leiter Peter Flache sagt zur Verlängerung: „Sam Payeur geht jeden Tag mit gutem Beispiel voran, auch im Sommertraining. Es wird spannend zu sehen sein, wer zum Start des Camps besser in Form ist, Sam oder Aleandro. Sam hat den Sprung von der Oberliga in die DEL2 hervorragend gemeistert und sich sofort auf diesem Niveau etabliert. Besonders in den Playoffs war er einer unserer auffälligsten Spieler. Mit seiner Geschwindigkeit, seinem Einsatz und seinen konstanten 100 Prozent hat er sich schnell zu einem wichtigen Teil unseres Teams entwickelt. Ich freue mich sehr, dass Sam weiterhin bei uns bleibt.“

Auch Sam Payeur selbst blickt mit großer Vorfreude auf die kommende Saison und richtet sich an die Fans: „Liebe Eisbärenfans, ich möchte mich von Herzen für eure unglaubliche Unterstützung in dieser Saison bedanken. Vom ersten Tag an haben meine Familie und ich uns in Regensburg extrem wohlgefühlt. Ich bin sehr stolz und dankbar, auch in der kommenden Saison wieder für Regensburg auf dem Eis stehen zu dürfen. Was wir dieses Jahr gemeinsam erreicht haben, war etwas Besonderes. Ich freue mich jetzt schon darauf, nächste Saison wieder alles zu geben und gemeinsam mit euch weiter anzugreifen. Genießt den Sommer und wir sehen uns im August wieder in der Arena.“

Die Karriere von Sam Payeur in Zahlen

Source: Samuel Payeur @ Elite Prospects

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