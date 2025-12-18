Auch Ryan Button bleibt in der Fuggerstadt

Augsburg. (PM Panther) Ryan Button wird auch in der PENNY DEL-Saison 2026-27 fÃ¼r die Augsburger Panther auflaufen.

Der 34-jÃ¤hrige Verteidiger wechselte zur laufenden Spielzeit von den Grizzlys Wolfsburg in die Fuggerstadt und verdiente sich mit seinen Leistungen eine frÃ¼hzeitige VertragsverlÃ¤ngerung.

In seinen bisherigen 27 EinsÃ¤tzen fÃ¼r die Panther verbuchte Ryan Button neun Assists. Mit insgesamt 61 geblockten SchÃ¼ssen ist der Deutsch-Kanadier der beste Schussblocker der Deutschen Eishockey Liga. Starke 86,2 % seiner PÃ¤sse landeten beim Mitspieler – teamintern der zweitbeste Wert. Mit seiner groÃŸen Erfahrung ist der 186 cm groÃŸe und 90 kg schwere LinksschÃ¼tze zudem ein wichtiges Vorbild fÃ¼r die jungen Spieler im Team. In zwÃ¶lf Jahren stehen fÃ¼r Ryan Button bereits 542 EinsÃ¤tze in der deutschen Eliteliga in der Statistik.

Panther-Sportdirektor Larry Mitchell: „Ryan Button ist ein zuverlÃ¤ssiger und mobiler Defender, der insbesondere in der eigenen Zone mit groÃŸer Einsatzbereitschaft und WiderstandsfÃ¤higkeit agiert. Er arbeitet in jedem Wechsel hart fÃ¼r seine Mannschaft. Zudem spielt er einen guten ersten Pass und kann sich mit seinen lÃ¤uferischen FÃ¤higkeiten auch in das Offensivspiel einschalten. Wir freuen uns, einen guten Allrounder wie Ryan auch in der kommenden Saison in unserem Team zu haben.“

