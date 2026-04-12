Auch Routinier Robbie Czarnik bleibt bei den Towerstars

Ravensburg. (PM Towerstars) Nach Mark Rassell und Odeen Tufto bestÃ¤tigen die Ravensburg Towerstars bei einem weiteren Top-StÃ¼rmer den Verbleib.

So wird Robbie Czarnik in der kommenden Saison seine inzwischen achte Spielzeit im Towerstars-Trikot bestreiten.

Der 36-jÃ¤hrige StÃ¼rmer hat sich mit seiner Spielweise sowie seinen technischen und lÃ¤uferischen FÃ¤higkeiten zu einer festen GrÃ¶ÃŸe in der DEL2 entwickelt. Vor rund zwei Wochen knackte der US-Amerikaner, der in der vergangenen Saison das Amt des TeamkapitÃ¤ns bekleidete, zudem eine besondere Marke. Mit 105 Scorerpunkten steht Robbie Czarnik an der Spitze der Allzeit-Playoff-Rangliste. Aber auch seine generellen Statistiken, die er in seiner Zeit fÃ¼r die Towerstars verbuchte, sprechen eine klare Sprache: In 427 Pflichtspielen sammelte er 448 Scorerpunkte, davon 206 Tore.

â€žDer Verbleib fÃ¼r eine achte Saison in Ravensburg bedeutet mir sehr viel. Der Club, das Umfeld und die Menschen hier haben mir die Entscheidung leicht gemacht und ich freue mich, auch weiterhin meinen Beitrag fÃ¼r die Mannschaft zu leistenâ€œ, sagt Robbie Czarnik zu seiner VertragsverlÃ¤ngerung. â€žEs ist mir stets eine groÃŸe Freude, das Trikot der Towerstars zu tragen und den Club zu vertreten. Ich mache das auch in der Gewissheit, dass wir eine Chance haben, ganz oben in der Liga mitzuspielen, und mein Ehrgeiz, mit den Towerstars einen weiteren Meistertitel gewinnen zu wollen, ist ungebrochenâ€œ, betont der StÃ¼rmer weiter.

Marius Riedel, sportlicher Leiter der Ravensburg Towerstars, sagt zur VertragsverlÃ¤ngerung von Robbie Czarnik: â€žIch freue mich wirklich sehr, dass wir Robbie weiterhin im Team haben. Er war auch in der vergangenen Saison ein enorm wichtiger Spieler fÃ¼r uns. Dass wir seinen Vertrag um eine weitere Saison verlÃ¤ngern konnten, spricht fÃ¼r unsere KontinuitÃ¤t im Kader.â€œ