Auch Ricardo Hendreschke bleibt ein EislÃ¶we

Dresden. (PM Eislöwen) Der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit Ricardo Hendreschke wurde um eine weitere Spielzeit bis zum 30.04.2026 verlängert.

Damit bleibt der gebürtige Dresdner auch in der Sai-son 2025/2026 ein Eislöwe.

„Ricardo hat sich in den letzten Jahren konstant weiterentwickelt. Wenn ich auf die ersten Einsätze bei den Profis zurückblicke, hatte er noch Schwierigkeiten seine läuferischen und technischen Fähigkeiten einzusetzen. Insbesondere in den beiden letzten Spielzeiten hat er gerade auch im taktischen Bereich und im Zweikampfverhalten viel dazugelernt. Nun muss es ihm gelingen seine gute Schusstechnik besser einzusetzen und seine Erfolgsquote im Torabschluss konsequent zu steigern. Diesen nächsten Entwicklungsschritt erwarten wir nun von ihm,“ äußert sich Sportdirektor Matthias Roos zur Verlängerung mit dem Dresdner Eigengewächs.

Unter dem damaligen Cheftrainer Andreas Brockmann bekam Ricardo Hendreschke in der Spielzeit 2021/22 seine ersten 5 Einsätze bei den Profis in der DEL2. In der Folgezeit konnte er sich durch harte Arbeit für einen U21 Fördervertrag empfehlen.

Mittlerweile sind 111 weitere Spiele hinzugekommen, in denen dem Außenstürmer 8 Tore und 18 Vorlagen gelungen sind. Zudem hat er 16 Einsätze in den Playoffs bzw. Playdowns vorzuweisen.

„Ich freue mich auf eine weitere Spielzeit bei den Eislöwen. Aufgrund des sportlichen Erfolgs haben wir als Team diese Saison natürlich deutlich mehr Spaß als in der abgelaufenen Spiel-zeit. In den vergangenen Jahren konnte ich unterschiedliche Dinge lernen, die mich in meiner persönlichen Entwicklung vorangebracht haben und durch die ich mein Spiel weiterentwickeln konnte. Auch deshalb wollte ich unbedingt in meiner Heimat bleiben,“ sagt Hendreschke selbst.

