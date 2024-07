Auch Max Bleyer verlÃ¤ngert seinen Vertrag bei den Ice Aliens!

Ratingen. (PM Ice Aliens) So langsam nimmt der Kader der Ice Aliens Konturen an, denn mit Max Bleyer verlängert auch der dritte Spieler der...

Ratingen. (PM Ice Aliens) So langsam nimmt der Kader der Ice Aliens Konturen an, denn mit Max Bleyer verlängert auch der dritte Spieler der Sturmreihe mit Toni Lamers und Malte Hodi, so dass es nächste Saison zumindest in dieser Angriffsformation keine Änderung geben wird.

Der 32-jährige Max Bleyer kann auf eine Eishockeykarriere in Grefrath, Neuss und bei den Ice Aliens zurückblicken. Seit 2020 gehört er wieder zum Kader des Regionalligateams und ist dort eine feste und zuverlässige Größe im Angriff der Ice Aliens. In der vergangenen Saison erzielte er in 30 Partien inkl. Play-Offs insgesamt 10 Tore und legte 31 weitere Treffer auf. Dabei erhielt er nur 2 Strafminuten.

Cheftrainer Frank Gentges freut sich über die Verlängerung des erfahrenen und wichtigen Stürmers: „Max ist in allen Bereichen ein sehr zuverlässiger Spieler, der durch seine Leistung und Einstellung der Mannschaft und mir immer ein positives Gefühl gibt. Natürlich ist er aufgrund dieser Tugenden Führungsspieler und im Mannschaftsrat. Als Anreiz für die neue Saison denke ich, dass offensiv 6-10 Tore mehr bei ihm drin sind.“

Max Bleyer wird bei den Ice Aliens natürlich weiterhin mit der Rückennummer 23 auflaufen.