Auch Marlon Polter und Dario Walkenhorst stÃ¼rmen weiter fÃ¼r die Eisadler

Dortmund. (PM Eisadler) Der Kader der Eisadler füllt sich so langsam.

Die Stürmer Marlon Polter und Dario Walkenhorst werden auch in der kommenden Saison an der Strobelallee stürmen. Damit umfasst der Kader für die kommende Saison 2025/26 aktuell 16 Spieler. Allerdings bleiben ja noch knapp zwei Monate Zeit um das Team noch weiter auszubauen und zu verstärken. Da kann man auch noch weiterhin gespannt bleiben.

Der 23-jährige, in Iserlohn geborene Marlon Polter kam im November letzten Jahres zu den Eisadlern. Zuvor hatte er in Herne und Hamm in der Oberliga gespielt. Schon bei seinem ersten Einsatz im Dortmunder Trikot erzielte er sein erstes Tor für sein neues Team. Seine Treffsicherheit stellte er dann auch im weiteren Saisonverlauf unter Beweis. Bei insgesamt 23 Einsätzen kam er zu 22 Toren und 34 Scorerpunkten. Am Ende der letzten Saison zog er sich eine schwere Unterkörperverletzung zu, die aber mittlerweile ausgeheilt ist.

Der noch 22-jährige Dario Walkenhorst kam im letzten Sommer aus Herford an die Strobelallee. Ihn schränkten in der Saison einige Verletzungen ein, so dass er nur auf 21 Einsätze in der 1. Mannschaft der Eisadler kam. Hinzu kamen 7 Spiele in der Dortmunder 1b. Nun erhofft er sich eine verletzungsfreie neue Spielzeit, damit er den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung machen und sich mit mehr Einsatzzeiten für seine weite Anreise aus Ostwestfalen belohnen kann.

Kaderübersicht:

Tor: #1 Christoph Oster, #29 Nico Menke, #33 Lennard Brunnert

Abwehr: #12 Alexander Lauer, #18 Robin Poberitz, #70 Mike Ortwein, #94 Marvin Cohut

Sturm: #4 Jelle Julien, #6 Dario Walkenhorst, #13 Colin Long, #14 Ben Busch, #17 Corvin Rosenthal, #41 Kevin Trapp, #88 Vasilii Panov, #91 Marlon Polter, #97 Kevin Thau

