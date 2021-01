Auch Liqui Moly kÃ¼ndigt RÃ¼ckzug aus der Hockey_WM an, sollte Belarus als Austragungsort bestÃ¤tigt werden

Ulm. (PM Liqui Moly) Liqui Moly hat sich als überzeugter Sportsponsor auf die IIHF Hockey-Weltmeisterschaft 2021 gefreut. 2017 ist die Entscheidung zum Engagement gefallen....

Ulm. (PM Liqui Moly) Liqui Moly hat sich als überzeugter Sportsponsor auf die IIHF Hockey-Weltmeisterschaft 2021 gefreut.

2017 ist die Entscheidung zum Engagement gefallen. LIQUI MOLY setzt sich für Fairness, Respekt, Freiheit sowie den Schutz und die Achtung der Menschenrechte ein.

Die aktuelle Lage in Belarus sowie die Politik der dortigen Regierung – allen voran der Umgang mit Demonstrierenden und offensichtliche Verstöße gegen Menschenrechte in Belarus – widersprechen den Überzeugungen und Werten von Liqui Moly zutiefst. Aus diesem Grund kündigt Liqui Moly seinen Rückzug aus dem Sponsoring der Hockey-Weltmeisterschaft an, sollte das IIHF-Komitee an einer Austragung der Wettkämpfe in Belarus festhalten.

Über Liqui Moly

Mit rund 4000 Artikeln bietet Liqui Moly ein weltweit einzigartig breites Sortiment an Automotiv-Chemie: Motorenöle und Additive, Fette und Pasten, Sprays und Autopflege, Klebe- und Dichtstoffe. Gegründet 1957 entwickelt und produziert Liqui Moly ausschließlich in Deutschland. Das Unternehmen verkauft seine Produkte in 150 Ländern und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 569 Mio. Euro.