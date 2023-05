Auch langjÃ¤hrige Spieler gehen: Kassel Huskies geben AbgÃ¤nge bekannt

Kassel. (PM Huskies) Auch in diesem Jahr wird es naturgemäß einige Veränderungen im Kader der Schlittenhunde geben. Nach dem mit dem bestehenden Kader alle...

Nach dem mit dem bestehenden Kader alle Gespräche geführt wurden, können die Kassel Huskies nun weitere Personalentscheidungen für die kommende Saison veröffentlichen. Mit den Verteidigern Denis Shevyrin, Fabian Ribnitzky und Stephan Tramm den Stürmern Vincent Schlenker, Tim McGauley, Thomas Reichel und Jamie Arniel, den Torhütern Jake Kielly, Jerry Kuhn und Nick Neufeld, sowie Torhüter-Trainer Gabriel Remelin, werden insgesamt zehn Spieler und ein Offizieller in der kommenden Saison nicht mehr dem Huskies-Rudel angehören.

Jake Kielly – Der 26-jährige Amerikaner ist zu Saisonbeginn zu den Schlittenhunden gestoßen. Jake stand inklusive Playoffs in 29 Partien im Huskies-Gehäuse. Kassel war die erste Europa-Station des Goalies.

Denis Shevyrin – Seit 2019 hat „Shevy“ 208 Spiele für die Kassel Huskies absolviert, in denen der Verteidiger 107 Punkte scorte. Drei Spielzeiten führte er das Rudel als Kapitän an.

Vincent Schlenker – Nach sieben Jahren bei den Eispiraten Crimmitschau wechselte Vincent nach Nordhessen. In 49 Einsätzen scorte der sympathische Stürmer 26 Punkte.

Tim McGauley – Tim wechselte im Sommer aus Ingolstadt an die Fulda und scorte in Hauptrunde und Playoffs insgesamt 52 Punkte für die Schlittenhunde.

Nick Neufeld – Nick stand bei 25 Einsätzen für die U20 der Young Huskies zwischen den Pfosten. Der 17-jährige Goalie hat im vergangenen Jahr als Teil des erweiterten Kaders „Profi-Luft“ geschnuppert.

Jerry Kuhn – Jerry hütete seit der Saison 2018/2019 das Huskies-Tor. In seinen knapp fünf Jahren ist er mit seiner Familie in Kassel heimisch geworden und zu einem Fan-Liebling avanciert. Jerry hat sich zudem als Trainer bei den Young Huskies engagiert.

Fabian Ribnitzky – Während der Saison 2021/2022 wechselte Fabian nach Kassel. In der abgelaufenen Spielzeit hat er 26 Spiele für die Huskies bestritten und kam auch beim Kooperationspartner, den Hammer Eisbären zum Einsatz.

Jamie Arniel – Der 33-jährige Kanadier führte in einer ausgeglichenen Mannschaft nach der Hauptrunde knapp das interne Punkte-Ranking an. Jamie ist in Kassel Papa geworden, im Januar kam Sohn Leo zur Welt.

Stephan Tramm – Stefan kam 2019 nach Kassel und gab hier sein DEL2-Debüt. 222 Mal trug der coole Hanseat das Huskies-Trikot. Über die letzten Jahre bildete er zusammen mit Joey Keussen ein Verteidiger-Pärchen.

Thomas Reichel – Thomas lief mit einer Förderlizenz von den Grizzlys Wolfsburg in der abgelaufen Saison für die Huskies auf, welche nun ausgelaufen ist. In seinen 38 Einsätzen konnte der nun 24-jährige 14 Punkte erzielen.

Gabriel Remelin – Ab Ende Oktober verstärkte der schwedische Torwarttrainer das Team der Huskies. Sein Augenmerk legte der 29-jährige nicht nur auf die Profis, auch im Nachwuchs der Schlittenhunde war er aktiv.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Die Kassel Huskies bedanken sich bei allen genannten Personalien recht herzlich für ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit und wünschen jedem Einzelnen alles Gute für die Zukunft, auf und abseits des Eises.“

