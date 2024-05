Auch „Kabaâ€œ weiterhin ein Scorpion

Mellendorf. (PM Scorpions) Auch das ist für die Hannover Scorpions eine äußerst positive Nachricht, dass Christoph Kabitzky auch in der kommenden Saison weiterhin das...

Der 29jährige Rechtsschütze, in Nürnberg geborene Außenstürmer, geht bei den Scorpions in seine fünfte Saison und ist damit ein weiterer „Local Player“, der nach dem neuen Regelwerk einem U23 Spieler gleichgesetzt wird.

„Kaba“ hat in den letzten beiden Jahren in insgesamt 107 Spielen (inkl. Playoffs) 143 Scorerpunkte erzielt und steht in der +/- Statistik mit +92 weit vorn.

„Toll, dass es geklappt hat. Ich hoffe, dass Kaba in den nächsten Playoffs bis zum Ende gesund bleibt“, so Sportchef Eric Haselbacher am Donnerstagvormittag.