Auch gegen die Ravensburg Towerstars reichen 10 gute Minuten nicht für einen Düsseldorfer Sieg

Düsseldorf. (MR) Zum wiederholten Male kam die Düsseldorfer EG spät im Spiel an, obwohl die Ravensburg Towerstars nach schwieriger Anfahrt erst kurz vor dem Spiel eingetroffen waren. Und erneut reichte es für die DEG nicht zum Sieg (2:3).

Die ersten drei Partien hatte jeweils das Heimteam gewonnen, und wenn die Mannschaft heute mal „wieder richtig arbeitet“ (so DEG Coach Harry Lange), könnte das ein gutes Omen sein, denn für den Traditionsclub geht es in den verbleibenden 12 Spielen um jeden Punkt, um die Playoffs zu erreichen: gerade ein Punkt trennt die DEG vom 10. Platz. Ravensburg hat da ein besseres Polster mit aktuell vier Punkten auf den 7. Platz. Für die Towerstars gab der neue Förderlizenz-Spieler Maxim Scholl sein Debüt, während bei der DEG David Rundqvist und Daniel Assavolyuk nach Verletzung und auch Erik Brown zurückkehrten, dafür Lucas Lessio als überzähliger Ausländer sowie Kevin Orendorz und Kevin Marx Norén pausierten. Auch Lenny Boos war nicht aufgestellt, der über einen Vertrag in Nordamerika verhandelt. Die Gäste zogen sofort das Spiel an sich, gleich beim ersten Wechsel musste Bednard zumindest wach sein, der TipIn wurde aber verpasst. Zwar konnten die Hausherren sich in einer frühen Strafzeit gegen Ravensburg mehrfach festsetzen, ein Treffer wollte aus der Überzahl aber nicht fallen. Nach dem Powerbreak, zu dem Düsseldorfs Verteidiger Sten Fischer verletzt das Eis verlassen musste, setzten sich die Towerstars länger im Angriff fest, aber es dauerte bis zur ersten Strafzeit gegen die DEG, dass die Gäste den ersten Treffer verbuchen konnten (Czarnik, 19.).

Auch im zweiten Durchgang konnten die Rheinländer früh Powerplay üben, es blieb bei der Übung, die DEG fand keine freie Schussbahn. Wenig später auch ein Überzahlspiel für die Oberschwaben, die die Scheibe gut laufen ließen, aber in Bednard ihren Meister fanden. Mehr und mehr rissen die Towerstars nun das Spielgeschehen auf ihre Seite. Folgerichtig fiel dann der nächste Treffer: Nick Latta stand sträflich frei vor dem Tor und überwand Bednard zum 0:2 (33.). Weiterhin blieb das Spiel fest in Ravensburger Hand. Als die Landeshauptstädter erneut im eigenen Drittel eingeschnürt wurden und den Puck nicht heraus brachten, gab es die ersten Pfiffe. Die letzte Minute wurde etwas nickeliger mit mehreren Bandenchecks, Hirano versuchte in den letzten Sekunden noch einen Angriff, ehe auch er Bekanntschaft mit der Bande machte.

DEG wacht erneut zu spät auf

Ganz anders kamen die Rheinländer aus der Kabine. Sie schnürten die Towerstars oftmals im eigenen Drittel ein, schossen aus allen Lagen, allein der Treffer wollte nicht fallen. Die beste Möglichkeit, vielleicht vom kompletten Spiel hatte das Duo Clarke für Tosto in der 42. Minute, dann wieder ging es zurück. Und als im Gewühl vor dem DEG-Tor Bednard nicht nur die Scheibe nicht festmachen konnte, sondern auch noch seinen Stock verlor, „passierte“ der dritte Gegentreffer (Karlsson, 44.). Es wurden Erinnerungen wach an das letzte Spiel vom 30.12.2025: auch da führte Ravensburg bis kurz vor Schluss mit 3:0, ehe die DEG wie dann auch heute in der Schlussphase doch noch traf (Hirano, 57.). Die DEG zog den Goalie für den 6. Feldspieler, und auch dieses Mal klappte es mit dem zweiten Treffer, wobei hier der Gästegoalie mitgeholfen hatte, da der Puck an seiner Kelle entlang den Weg in die Maschen gefunden hatte. Zu mehr jedoch reichte es nicht.

Gästecoach Bo Subr hatte ein „sehr gutes Auswärtsspiel gesehen, von Beginn an wach und druckvoll“, und das ganze nach einer chaotischen Anreise mit Vollsperrung! Das dritte Drittel war gut lt. DEG-Coach Harry Lange, aber damit kann er nach dem, wie die ersten 40 Min. gespielt worden waren, nicht zufrieden sein.

Es spielten:

DEG – 50 Ryan Bednard – 6 Kevin Maginot, 53 Sten Fischer – 17 Leon Niederberger, 22 Erik Bradford, 91 Yushiro Hirano; 21 Emil Quaas, 3 Max Faber – 18 Michael Clarke, 71 Ture Linden, 16 Erik Brown; 5 Nick Geitner, 8 Kristian Blumenschein – 11 Luca Tosto, 54 David Rundqvist, 96 Simon Thiel; 26 Moritz Kukuk – 51 David Assavolyuk, 32 Joel Hofmann, 55 Marco Münzenberger

RVT – 1 Nico Pertuch – 76 Denis Pfaffengut, 93 Simon Sezemsky – 92 Mark Rassell, 19 Erik Jinesjö Karlsson, 77 Robbie Czarnik; 82 Niklas Hübner, 25 Philipp Mass – 74 Louis Latta, 13 Marvin Schmid, 79 Ryan Odude; 16 Florin Ketterer, 91 Julian Eichinger – 85 Luca Hauf, 26 Odeen Peter Tufto, 14 Nick Latta; 66 Jan Wieszinski – 81 Maxim Scholl, 27 Thomas Reichel, 9 Fabio Sarto

Die Tore erzielten:

0:1 (18:23) Czarnik (Tufto, Rassell) PP1

0:2 (32:27) Nick Latta (Tufto, Mass)

0:3 (43:26) Karlsson (Czarnik, Hübner)

1:3 (56:06) Hirano (Bradford, Faber)

2:3 (58:29) Linden (Hirano, Bradford) EA

Schiedsrichter: 7 David Cespiva, 31 Sebastian Lehmann (91 Frederic van Himbeeck, 63 Julian Rieneck)

Strafen: DEG – 8 Min.; RVT – 4 Min.

Zuschauer: 6427

