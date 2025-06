Auch die WÃ¶lfe-Verteidigung fÃ¼r die neue Saison steht

Schönheide. (PM Wölfe) Nach der Bekanntgabe der Torhüterpositionen freuen sich die Schönheider Wölfe, nun auch die Verteidiger für die bevorstehende Regionalliga-Ost-Saison 2025/2026 präsentieren zu können.

Mit großer Freude kann der Verein die Vertragsverlängerungen von gleich fünf Verteidigern vermelden. Mannschaftskapitän Roy Hähnlein, Moritz Gottsmann, Yannek Seidel, Arthur Schwabe und Jan Gruß bleiben dem Wolfsrudel erhalten und bilden in der kommenden Spielzeit das Rückgrat der Defensive. Ihre Erfahrung und Führungsqualitäten werden auch in der kommenden Spielzeit eine wichtige Rolle im Teamgefüge einnehmen. Mit einem weinenden Auge verabschieden sich die Wölfe jedoch von einem echten „Urgestein“. Yannick Löhmer beendet nach 11 Spielzeiten im Wölfetrikot seine aktive Karriere. Der 30-jährige Verteidiger war maßgeblich an drei Meistertiteln beteiligt und prägte über ein Jahrzehnt die Defensive der Wölfe mit. Sein letztes Heimspiel absolvierte Löhmer im vierten Playoff-Finale gegen FASS Berlin Ende März – ein emotionaler Abschied, bei dem er sich noch einmal gebührend von den Fans im Wolfsbau verabschieden konnte. Der Verein dankt Yannick herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft mit Familie und Beruf alles erdenklich Gute!

Gleichzeitig begrüßt der Verein zwei neue Gesichter im Team.

Der 28-jährige Stefan April wechselt vom bayrischen Landesligisten EHC Bayreuth nach Schönheide. April durchlief die Nachwuchsabteilungen des VER Selb und spielte bis 2023 beim VER Selb 1b, bevor er zuletzt für Bayreuth auf dem Eis stand. Nun sucht er im Erzgebirge eine neue sportliche Herausforderung.

Mit Lennart Wähnelt stößt zudem ein junger, talentierter Verteidiger zum Team. Der 19-Jährige entdeckte seine Leidenschaft für das Eishockey in Crimmitschau und war Teil des U15-Stützpunktteams Sachsen. Nach Stationen beim ETC Crimmitschau in der U15 und U17 spielte Wähnelt zuletzt seit 2022 für die Young Crashers Chemnitz im U20-DNL-Team. In Schönheide will er nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.

Wölfe-Coach Sven Schröder zu seiner Defensivabteilung: „Mit Stefan bekommen wir einen Verteidiger, der im besten Eishockeyalter ist und unsere Abwehr verstärken wird. Lennart ist ein junger Mann, der seine besten Jahre noch vor sich hat und den Schritt in den Männerbereich schaffen soll.“

