Auch der zweite Wittmann verlÃ¤ngert

Buchloe. (chs) Mit der Belegung einer der letzten freien Stellen sind die Kaderplanungen des ESV Buchloe für die kommende Bayernligasaison so gut wie abgeschlossen.

Und hierbei konnten die Verantwortlichen nochmals eine ganz wichtige Personalie unter Dach und Fach bringen: Denn nachdem der letztjährige Kapitän Christian Wittmann bereits vor längerer Zeit seine Zusage für ein weiteres Jahr bei den Freibeutern gegeben hat, hat nun auch sein rund zweieinhalb Jahre jüngerer Bruder Robert seinen Vertrag bei den Rot-Weißen verlängert. Der 30 Jahre alte Angreifer geht somit in seine mittlerweile sechste Spielzeit bei den Gennachstädtern und ist genau wie sein Bruder ein waschechtes Eigengewächs.

„Robert gehört seit Jahren zu den wichtigsten Spielern und Leistungsträgern bei uns im Team, weshalb uns seine Zusage natürlich besonders freut“, meint der 2. Vorstand Florian Warkus zur Verlängerung. „Er ist ein harter Arbeiter – sowohl defensiv, als auch offensiv – und gehört mit zu den besten Bullyspielern in unserer Mannschaft“, so Warkus weiter, der Robert Wittmann auch in der kommenden Spielzeit als einen sehr wichtigen und zentralen Baustein im Piraten-Team ansieht.

Mit 32 Punkten, darunter 13 Toren, war Robert Wittmann in der zurückliegenden Spielzeit mannschaftsintern der fünftbeste Scorer der Pirates. Doch nicht nur seine Punktausbeute machen den inzwischen routinierten Stürmer zu einer wichtigen Säule in der Offensive. Denn Robert Wittmann konnte – ähnlich wie sein Bruder – in seiner Laufbahn schon höherklassig Erfahrung sammeln, wie zum Beispiel in Oberliga in Peiting, Braunlage und Sonthofen. Und diese Erfahrung, Ruhe und Übersicht im Offensivspiel soll Wittmann auch im nächsten Winter wieder auf dem Buchloer Eis zeigen, nachdem die abgelaufene Saison sicherlich keine ganz einfache für den 30-Jährigen war. „Robert hat immer wieder komplett angeschlagen auflaufen müssen“, lässt Warkus wissen. „Und trotzdem hat er sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und auf die Zähne gebissen, weshalb er trotz Handicap kaum ein Spiel verpasst hat.“

Dieser bedingungslose Einsatzwille für den Heimatverein aufzulaufen ist also eine weitere Eigenschaft, die Verantwortliche und Fans so an dem Offensivmann schätzen. „Als waschechtes Buchloer Eigengewächs freut uns die Verlängerung von Robert zudem natürlich nochmals umso mehr“, so Warkus abschließend. Denn somit werden die beiden Wittmann-Brüder auch im kommenden Winter weiter gemeinsam als eine der Identifikationsfiguren auf dem heimischen Buchloer Eis im Piraten-Trikot zu sehen sein.

