Straubing. (PM Tigers) Aleksandrs Kercs bleibt weiterhin Techniktrainer der niederbayerischen Erstliga-Mannschaft und geht damit bereits in seine vierte Spielzeit in der Gäubodenstadt. In seiner...

Straubing. (PM Tigers) Aleksandrs Kercs bleibt weiterhin Techniktrainer der niederbayerischen Erstliga-Mannschaft und geht damit bereits in seine vierte Spielzeit in der Gäubodenstadt. In seiner Tätigkeit arbeitet der 33-Jährige mit den Spielern gezielt an deren Schuss-, Zweikampf- und Skatingtechniken. Aleksandrs Kercs hat sich entschieden, in Straubing ein neues Trainingszentrum NEXT LEVEL Hockey Skills Training aufzubauen. Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, erklärt: „Aleks ist ein wichtiger Teil unserer Organisation geworden. Er macht nicht nur unsere Jungs fit auf dem Eis, sondern engagiert sich darüber hinaus sehr im Straubinger Eishockeynachwuchs. Ich finde es sehr beeindruckend, dass er nun eine eigene Skills-Area aufbaut, in der sich neben den Straubing Tigers auch NHL-Profis, wie JJ Peterka, zum Sommertraining treffen.“ Aleksandrs Kercs kommentiert seinen Verbleib in Straubing wie folgt: „In Straubing passt einfach das Gesamtpaket. Ich arbeite nun schon seit über drei Jahren mit den Straubinger Profis sowie mit dem Nachwuchs und merke, dass wir uns hier stets weiterentwickeln. Alle arbeiten hart daran, dass Straubing einer der Top-Standorte im deutschen Eishockeysport wird. Als Spieler kann man sich hier super weiterentwickeln.“ Der Skills-Coach hat nun einen eigenen Trainingsbereich angemietet und selbst gestaltet: „Ich plane eine ganz spezielle Trainingshalle mit drei Shooting-Zonen, in denen die Spieler sogar auf schlittschuhfestem Boden an ihren Schüssen arbeiten können. Darüber hinaus wird es eine Stick-Handling-Zone sowie einen Kraftraum geben. Ich freue mich, dort auch mit den Tigers-Profis zu arbeiten und wünsche mir, dass wir nächstes Jahr zusammen den Titel holen.“

2053 Update in der Auf- und Abstiegsregelung zwischen DEL und DEL2: Die Mindestkapazität bei den Arenen entfällt, die Punkte beim Stadionindex wurden neu definiert und der Aufstieg ist ab sofort für mehr DEL2-Standorte möglich. Ist die Neureglung gut? Die Neuregelung ist für DEL und DEL2 ein großer Schritt in die richtige Richtung Sie ist vor allem für die Zweitligisten von Vorteil Sie ist nur für die Erstligisten von Vorteil Abwarten, was die Umsetzung in der Praxis bringt Sie wird nicht viel verändern Auf- und Abstieg zwischen DEL und DEL2 sollte wieder ganz abgeschafft werden