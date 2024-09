Auch Deggendorfs Curtis Leinweber erhÃ¤lt die deutsche StaatsbÃ¼rgerschaft

Deggendorf. (PM DSC) Nach mehr als einem Jahr kann der Deggendorfer SC nun endlich Vollzug melden – Curtis Leinweber fällt künftig nicht mehr unter...

Deggendorf. (PM DSC) Nach mehr als einem Jahr kann der Deggendorfer SC nun endlich Vollzug melden – Curtis Leinweber fällt künftig nicht mehr unter das Import-Kontingent.

Nach bestandenem Einbürgerungstest und Abschluss aller bürokratischen Formalitäten erhält der Publikumsliebling nun die deutsche Staatsbürgerschaft.

286 Pflichtspiele, 376 Scorerpunkte über sieben Spielzeiten – das ist die beeindruckende Statistik von Curtis Leinweber im Jersey des Deggendorfer SC. Als neuer Import-Spieler von den Dundee Stars aus der EIHL verschlug es den damals 28-jährigen Kanadier nach Niederbayern. Was dann folgen sollte, war wie es so schön heißt „der Beginn einer wunderbaren Freundschaft“, welche mit der Oberliga-Süd-Meisterschaft und dem Aufstieg in die DEL2 gipfelte. Doch auch nach dem Abstieg zurück in die Oberliga hielt Curtis den Donau-Städtern die Treue. Lediglich dem Lockruf von Ex-DSC-Coach John Sicinski konnte er nicht widerstehen und wechselte 2020 für zwei Jahre zu den Starbulls Rosenheim. Als Zeichen größter Wertschätzung gab Vereinsvorstand Artur Frank nach Leinwebers Abgang damals zu Protokoll, dass „solange er Vorstand sei, die Rückennummer 11 nicht mehr vergeben wird“. Der inzwischen zum Sportlichen Leiter beförderte Thomas Greilinger ließ jedoch nichts unversucht und holte seinen ehemaligen Mittelstürmer 2022 dann wieder zurück „nach Hause“ in die Festung an der Trat.

Im Laufe der Zeit spielte sich der in Calgary, Alberta geborene Center in die Herzen der Fans, was nicht nur an seiner brandgefährlichen Rückhand und seinem unermüdlichen Einsatz für das Team, sondern auch an seiner Führungsspieler-Mentalität liegt. So führt der mittlerweile 36-jährige den Deggendorfer SC in der kommenden Saison mit dem „C“ auf der Brust aufs Eis. Unvergessen sind auch seine Einsätze als zusätzlicher Betreuer in den Playoffs der Saison 2022/2023, als er aufgrund einer Beinverletzung nicht ins Spielgeschehen eingreifen konnte, seine Teamkameraden aber keinesfalls im Stich ließ.

Der Sportliche Leiter Thomas Greilinger zeigt sich froh und erleichtert, dass die Einbürgerung seines Reihenkollegen nun abgeschlossen ist: „Für uns war und ist Curtis immer schon ein wichtiger Bestandteil des Teams, ich freue mich, dass seine Einbürgerung nun abgeschlossen ist. Dadurch, dass er nun im Sommer seinen deutschen Pass erhalten hat, hat uns das sportlich neue Möglichkeiten eröffnet und die Verpflichtung von Andreé Hult und David Stach überhaupt erst möglich gemacht, um unser Team weiter zu verstärken.“