„Auch dafÃ¼r gibt es GrÃ¼nde“: Cheftrainer Frank Gentges bleibt bei den Ice Aliens! – Erste AbgÃ¤nge stehen fest

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die wichtigste Personalie ist für die kommende Saison geklärt.

Der Erfolgstrainer bleibt trotz einiger anderer Angebote bei den Ice Aliens und geht damit in seine vierte Saison. Unter seiner Führung erreichten die Ice Aliens in den letzten drei Jahren dreimal das Finale der Regionalliga und errangen zwei Meisterschaften und eine Vizemeisterschaft.

Es gilt als herausragend, wie er in seiner gesamten Amtszeit aus verhältnismäßig bescheidenen finanziellen Mitteln immer mehr als das Optimale aus der Mannschaft und jedem einzelnen Spieler herausgeholt hat.

Der 2. Vorsitzende Wilfried Tursch freut sich über die Verlängerung: „Wir wussten, dass wir nicht die alleinigen Bewerber waren und konnten nicht mit seiner Zusage rechnen, die dann am Montag von Frank kam. Wir sind jetzt überglücklich und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Als wir vor drei Jahren erfahren haben, dass Frank sich aus damaligen Gründen auch ein Engagement unterhalb des Profibereichs vorstellen konnte, war er natürlich unser Wunschkandidat und der ist er heute umso mehr und das nicht nur aufgrund der überragenden Erfolge der letzten drei Jahren. Wir als Vorstand wollen seine Erfahrung und sein Fachwissen auch weiterhin für andere Dinge im Verein und auch im Nachwuchs nutzen. Hier werden wir sehr zeitnah das Gespräch mit Frank suchen.“

Cheftrainer Frank Gentges blickt nach seiner Unterschrift schon nach vorne: „Vor drei Jahren gab es für mich Gründe, auch unterhalb des Profibereichs zu arbeiten. Damals war für mich aber klar, dass es nur für eine Saison sein wird. Jetzt gehe ich in meine vierte Saison bei den Ice Aliens und auch dafür gibt es Gründe. Ich freue mich auf eine weitere erfolgreiche und harmonische Zusammenarbeit mit den handelnden Personen und werde natürlich alles dafür tun, damit auch die kommenden Zeiten optimal erfolgreich bleiben.“

Nun geht es intensiv mit der Kaderplanung weiter. Abgänge, Verlängerungen und Neuzugänge geben wir, wie schon erwähnt, in den kommenden Wochen nach und nach über die entsprechenden Kanäle bekannt.

Ice Aliens geben erste Abgänge bekannt!

Mit Torwart Christoph Oster und den Spielern Pavel Avdeev, Zane Schartz und Filipp Lapkov geben die Ice Aliens die ersten vier sicheren Abgänge bekannt.

Insbesondere die Verluste von Torwart Christoph Oster, der eine lange Zeit seiner Laufbahn in Ratingen verbracht hat (insgesamt 11 Jahre) und dabei mehrere Titel gewinnen konnte, sowie Stürmer Pavel Avdeev, der in eine höhere Liga wechselt, wiegen schwer.

Die Ice Aliens bedanken sich bei den Spielern für ihr Engagement und wünschen allen Akteuren alles Gute für die Zukunft.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV