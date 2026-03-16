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Auch Andreas Kristler verabschiedet sich

16. März 20262 Mins read65
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Andreas Kristler (Steinbach Black Wings Linz) - © Eisenbauer, Black Wings Media/PR
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Linz. (PM Black Wings) Mit Andreas Kristler verkündete eines ihrer längst dienenden Gesichter den Abschied von den Steinbach Black Wings Linz.

Auch der langjährige Publikumsliebling mit der Nummer 37 wird aufgrund des personellen Umbruchs im Kader nicht in Schwarz, Orange und Petrol zurückkehren.

Viele herzergreifende Verabschiedungen müssen die Steinbach Black Wings Linz nach dem frühen Ausscheiden in der win2day ICE Hockey League in diesem Jahr verkraften. Mit Andreas Kristler erreichen diese emotional jedoch einen absoluten Tiefpunkt. Mit den Worten “Ihr wisst, was jetzt kommt…“ verkündete die Nummer 37 am Samstagabend vor mehr als 500 Fans beim Season Closing seinen Abgang. Der gebürtige Lienzer fand vor mittlerweile neun Jahren sein Zuhause in Oberösterreich und war mit seiner unbändigen Leidenschaft nicht mehr aus der Mannschaft der Stahlstädter wegzudenken. Mit ihnen ging er nach seiner Übersiedelung im Jahr 2017 gemeinsam durch die harten Corona-Jahre und durch den Neustart unter Philipp Lukas und Co. Nicht nur in der Eishockeywelt, sondern auch innerhalb und außerhalb der Stadtgrenzen von Linz erhielt „Tiste“ in seiner Wahlheimat Kultstatus und avancierte zum absoluten Publikumsliebling.

Mehr als 400 Einsätze im Jersey der Steinbach Black Wings Linz absolvierte Kristler und damit mit Abstand die meisten für einen Klub in seinen bisher 20 Saisonen in der win2day ICE Hockey League. Sein großes Ziel dabei war stets, den zuvor mit Salzburg errungenen Meistertitel auch auf den Hauptplatz der Stahlstadt zu bringen. Für dieses Unterfangen zerriss sich der Stürmer in praktisch jedem Match auf dem Eis und versuchte vor allem mit lauten Worten und der entsprechenden Physis, seinen Teamkollegen zum Erfolg zu verhelfen. 393 Strafminuten musste er dabei hinnehmen. Doch auch vor dem Tor, gerade im Powerplay, blühte der Linksschütze immer wieder auf. Insgesamt sammelte er während seiner Zeit bei den Linzern 172 Punkte, davon 66 Tore.

Schweren Herzens trennen sich die Wege mit dem anstehenden Vertragsende. Die gesamte Organisation der Steinbach Black Wings Linz bedankt sich bei Andreas Kristler zutiefst für die lange gemeinsame Zeit und seinen unermüdlichen Einsatz.

Kader Saison 2026/27 (Stand 15. März 2026)

Tor: –

Verteidigung: Gerd Kragl, Patrick Söllinger, Greg Moro

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Shawn St-Amant

Trainer: Philipp Lukas, Mark Szücs, Jürgen Penker, Matej Hocevar

Abgänge: Sean Collins, Ken Ograjensek, Ryan MacKinnon, Tim Geifes, Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl, Andreas Kristler

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