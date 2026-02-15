Auch am Faschingssonntag gibt es keine Punkte fÃ¼r den ESVK gegen die Starbulls

Kaufbeuren. (PM ESVK) Am heutigen 46. Spieltag der laufenden DEL2-Saison empfing der ESV Kaufbeuren die Starbulls Rosenheim.

Im Line-up der Joker gab es folgende Besonderheiten: Verletzt fehlten Max Oswald, Jere Laaksonen, Yannik Burghart, Joe Cassetti, Henri Kanninen und Dâ€™Artagnan Joly. Ebenso mussten krankheitsbedingt Sami Blomqvist, Rihards Babulis und Florian Reinwald passen. Des Weiteren fehlten Fabian Koziol und Pavel Nikitins. Wieder mit dabei waren John Rogl (der zuletzt auswÃ¤rts in Ravensburg schon auflief), Jonas Fischer, Jakob Peukert, Dominik GroÃŸ und nach langer Verletzung auch Jonny Tychonick. Der ESV Kaufbeuren verlor vor 2.123 Zuschauern trotz bemerkenswerter Aufholjagd mit 3:7.

Das erste Drittel startete unglÃ¼cklich fÃ¼r die Joker. In der Offensivzone versuchte Philipp Krening, den Puck zu halten, wobei sein abprallender SchlÃ¤ger das Gesicht seines Gegenspielers traf. In der Folge erhielt er hierfÃ¼r zwei Strafminuten wegen hohen Stocks. In Ãœberzahl war es schlieÃŸlich C.J. Stretch, der den Puck per Schlenzer zum 0:1 in den Winkel befÃ¶rderte. Die GÃ¤ste waren auch nach ihrem Powerplay die klar tonangebende Mannschaft. In der Mitte des Spielabschnitts erhielt Philipp Krening in einer Ã¤hnlichen Szene wie zuvor in der Offensivzone zwei Strafminuten wegen Beinstellens, als er dem Puck nachging. Dieses Mal war es Maximilian Adam, der an der blauen Linie entlangskatetete und seinen Schlenzer zum 0:2 im Tor versenkte, auch weil Daniel FieÃŸinger die Sicht genommen wurde. Die erste kleine Strafzeit fÃ¼r die Starbulls erhielt Lukas Laub, nachdem er Vadim Schreiner in der Rundung einen Check gegen den Kopf verpasst hatte. Die Joker kamen nicht ordentlich in ihre Powerplay-Formation, und so endete das Drittel mit 50 Sekunden Reststrafzeit auf der Uhr.

Die Ãœberzahl brachte den Jokern nichts mehr ein. Es sollte aber gleich zu Beginn die nÃ¤chste folgen, als Teemu Pulkkinen zwei Strafminuten wegen hohen Stocks erhielt. Das Powerplay war erneut nicht von Glanz geprÃ¤gt, allerdings kamen die Rosenheimer kurz vor Ablauf der Strafe nach einem Direktschuss von Philipp Krening in BedrÃ¤ngnis, welcher auf der Linie geklÃ¤rt werden konnte. Dies fÃ¼hrte zu einem Konter durch Teemu Pulkkinen, der von Daniel FieÃŸinger pariert wurde. Mitte des Drittels klÃ¤rten die GÃ¤ste den Puck hoch aus ihrer Zone, und Lukas Laub zÃ¼ndete den Turbo, um an den Puck zu kommen. Daniel FieÃŸinger kam aus seinem Tor heraus, was mit einem Lupfer beantwortet wurde, und so rutschte der Puck zum 0:3 ins Kaufbeurer Tor. Wenig spÃ¤ter umrundete Luigi Calce das Tor und schoss. Sein Versuch konnte pariert werden, der Nachschuss von Fabian Dietz war dann aber drin. Somit stand es 0:4 auf der Anzeigetafel. Kurz darauf bekamen sich Alec Zawatsky und Leon van der Linde in die Haare. Der Kaufbeurer war mit dem nicht geahndeten Check des Rosenheimers nicht einverstanden und trat ihm auf den SchlÃ¤ger, wofÃ¼r er eine kleine Strafe wegen Behinderung erhielt. Van der Linde musste dann noch etwas gesagt haben, da auch er zwei Minuten wegen unsportlichen Verhaltens erhielt. Nicht einmal eine Minute spÃ¤ter folgte die nÃ¤chste Strafe gegen Rosenheim. Sie wurde gegen Maximilian Vollmayer wegen Haltens ausgesprochen. Die Joker versuchten erneut, die Direktabnahme von Philipp Krening herauszuspielen, was ihnen auch gelang. Der Onetimer wurde pariert, der Nachschuss von Vadim Schreiner klingelte dann aber zum 1:4 im Kasten. Mit diesem Spielstand endete das Drittel.

Der letzte Spielabschnitt startete erneut mit einer Strafe. Es traf Rio Kaiser wegen Behinderung. In Rosenheimer Ãœberzahl erhielten Paul Mayer und Luigi Calce je zwei Minuten wegen Ã¼bertriebener HÃ¤rte. Mit einem Mann weniger in dieser Situation setzte sich Philipp Krening an der blauen Linie durch. Zusammen mit Nico Appendino trug er den Puck bis vor das Rosenheimer Tor, bevor er den Angriff mit dem Treffer zum 2:4 abschloss. Die neue kÃ¶rperbetonte Spielweise der Joker brachte die Starbulls merklich aus der Bahn. Erneut setzte sich Philipp Krening an der blauen Linie durch und fuhr auf die linke Offensivseite. Sein Querpass landete bei Nikolaus Heigl, der zum 3:4 einschlenzte. Die Rosenheimer nahmen daraufhin eine Auszeit. Wieder in der Spur konterten sie Ã¼ber Lukas Laub, der quer zu Ville JÃ¤rvelÃ¤inen passte. Letzterer Ã¼berwand Daniel FieÃŸinger in zwei Versuchen zum 3:5. Kurz darauf fuhr Teemu Pulkkinen auf das Kaufbeurer Tor zu und feuerte einen Schlagschuss zum 3:6 in den Winkel. Danach folgte eine weitere ungÃ¼nstige Situation fÃ¼r die Joker. ZunÃ¤chst war eine Strafe gegen Dominik Kolb wegen Haltens angezeigt. Die Joker hielten lange den Puck, ehe abgepfiffen wurde, nachdem Luigi Calce seinem GegenÃ¼ber Jonny Tychonick das Bein stellte und dieser laut Schiedsrichtern zu theatralisch darÃ¼ber sprang. Somit gab es zwei Minuten gegen Dominik Kolb wegen Haltens sowie gegen Luigi Calce wegen Beinstellens. Jonny Tychonick erhielt zudem zwei Minuten wegen unsportlichen Verhaltens. In Kaufbeurer Ãœberzahl bediente Nikolaus Heigl Philipp Krening auf der rechten Seite, der seinen Schlenzer zum 4:6 im Tor unterbrachte. Es folgte erneut eine kuriose Situation: Die Starbulls Rosenheim eroberten gerade den Puck und starteten ihren Angriff, als plÃ¶tzlich Daniel FieÃŸinger fÃ¼r einen sechsten Feldspieler auf die Bank gerufen wurde. Scott Feser vollendete schlieÃŸlich den Angriff per Schuss ins leere Tor zum 4:7. Den Schlusspunkt setzte eine fÃ¼nfminÃ¼tige Strafe wegen Bandenchecks gegen Vincent Schlenker. Somit fuhren die Starbulls Rosenheim die drei Punkte beim Spielstand von 4:7 ein.

Auch interessant:

Kader & GerÃ¼chte DEL 2026/2027

Kader & GerÃ¼chte DEL2 2026/2027