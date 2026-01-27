Aubin zÃ¤hlt seine EisbÃ¤ren an: „MÃ¼ssen disziplinierter sein“ â€“ Haie nicht hungrig genug: Serie gerissen, Kammerer im Jubi-Spiel verletzt, Augsburgs Mitchell kÃ¼ndigt Abschied an

Bonn. (PM MagentaSport) Im 17. Spiel ist Schluss â€“ die KÃ¶lner Haie verlieren nach 16 Siegen wieder eine Partie: 1:4 gegen den Vorletzten Frankfurt.

Die Ã¼ber 17.000 Fans hatten trotzdem gereimt: â€žRekordsieger und Spitzenreiter â€“ nach Olympia genauso weiterâ€œ. Schmerzlich auch die Verletzung von Maxi Kammerer, der in seinem 500. DEL-Spiel nach einem Bandencheck verletzt raus musste. Daniel Bokk nach dem 1:4 gegen seinen Ex-Klub: â€žFrankfurt war hungriger als wir und hat mehr in das Spiel investiert. Es war klar, dass wir vielleicht irgendwann mal verlieren. Schade, dass es kurz vor der Olympia-Pause war.â€œ MagentaSport-Experte Rick Goldmann sieht â€žeinen DÃ¤mpfer zum richtigen Zeitpunktâ€œ fÃ¼r die Haie, denn: â€žEs waren einige 50:50 Spiele dabei, die glÃ¼cklich gewonnen wurden – das wissen auch die KÃ¶lner.â€œ

Zerknirscht! Berlins Trainer Serge Aubin, trotz Wackel-Saison stets um Besonnenheit bemÃ¼ht. Nach dem 1:2 in Augsburg waren die Ansagen recht deutlich: â€žWir waren nicht bereit. Wir mÃ¼ssen disziplinierter sein, wenn wir ein Spiel gewinnen wollen. Wir wollten ab dem 2. Durchgang einfach zu viel. Die Pause kommt fÃ¼r uns zu einem guten Zeitpunkt. Wir mÃ¼ssen unsere IdentitÃ¤t wiederfinden.â€œ Platz 7 kann nicht der Anspruch des Meisters sein.

Hoher Stressfaktor, auch wenn die Saison viel besser lÃ¤uft: Bei den Augsburger verrÃ¤t Sportdirektor Larry Mitchell vor der Partie, dass er seinen Job nicht mehr allzu lange ausfÃ¼hren werde. â€žMir macht das immer noch sehr viel SpaÃŸ, aber ich werde 59 im Sommer und ich glaube nicht, dass ich den Job noch mit 65 machen werde.â€œ

Der EHC Red Bull MÃ¼nchen und Verteidiger Fabio Wagner schaffen es beim 1:3 in Schwenningen nicht, â€žmit einem guten GefÃ¼hl in die Pause zu gehenâ€œ, rutschen nach 3 Niederlagen aus den letzten 4 Spielen auf Platz 4 ab. Die Zielsetzung nach dem Olympia-Break: â€žWir mÃ¼ssen in der Pause einen Reset finden, dann die letzten Spiele Vollgas geben und wieder zurÃ¼ck zu unserem Spiel findenâ€œ, so Wagner.

Besser lÃ¤uft es bei den Adler Mannheim, die durch â€žeine sehr zÃ¤he Nummerâ€œ bei den Iserlohn Roosters den 2. Platz festigen, wie Adler Marc Michaelis findet. Das 2:1 gehe â€ždefinitiv nicht in die Kategorie unserer besten Spiele.â€œ

KÃ¶lner Haie â€“ LÃ¶wen Frankfurt 1:4

Den Haien fehlt nach dem am Wochenende aufgestellten DEL-Rekord von 16 Siegen in Folge die Konzentration, die LÃ¶wen sind dafÃ¼r griffiger und drehen die KÃ¶lner FÃ¼hrung noch eindrucksvoll mit 4 Treffern im Schlussdurchgang. WÃ¤hrend KÃ¶ln mit 101 Punkten und groÃŸem Abstand an der Spitze thront, bleiben die LÃ¶wen nach 2 Siegen in Serie Vorletzter.

Dominik Bokk, KÃ¶lner StÃ¼rmer, Ã¼ber die gerissene Siegesserie â€“ ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein: â€žFrankfurt war hungriger als wir und hat mehr in das Spiel investiert. Wir waren nicht ganz so da, es hat leider nicht gereicht. Klar, hÃ¤tten wir gerne wieder gewonnen. Es war klar, dass wir vielleicht irgendwann mal verlieren. Schade, dass es kurz vor der Olympia-Pause war. Es fÃ¼hlt sich gerade nicht gut an. Aber da kann man nichts machen, man muss jetzt die Pause genieÃŸen und dann wieder ins nÃ¤chste Spiel gehen.â€œ

â€¦ Ã¼ber Stand der Verletzung von Maximilian Kammerer: â€žIch weiÃŸ es nicht, ich habe ihn leider nicht mehr gesehen. Gute Besserung an Maxi! Das ist saubitter, wir hÃ¤tten ihn heute sehr gebraucht. So ist leider der Sport Eishockey, es kommt sehr unerwartet.â€œ

Daniel Wirt, Verteidiger LÃ¶wen Frankfurt, Ã¼ber den Ãœberraschungssieg: â€žEs fÃ¼hlt sich gut an. Sie haben 16 Spiele in Folge gewonnen, irgendwann mÃ¼ssen die auch mal verlieren. Wir haben uns vorgenommen, vor der Pause nochmal einen Push zu machen, den Sieg zu holen und dann in die Pause zu fahren. Das ist uns gelungen, wir sind alle zufrieden. Die letzten Spiele haben wir in allen 3 Dritteln konstant gut gespielt, das Haus gut verteidigt und unsere Chancen genutzt. Dann gewinnst du solche Spiele.â€œ

â€¦ Ã¼ber den Check gegen Maximilian Kammerer: â€žEs war ein Zweikampf. Der Puck lag in der Ecke, wir beide haben vorher einen Counter Hit gemacht. Er ist unglÃ¼cklich gefallen, ich bin noch stabil geblieben. Tut mir leid fÃ¼r ihn, wenn er sich verletzt hat. Es war keine Absicht. So ist der Sport.â€œ

Iserlohn Roosters â€“ Adler Mannheim 1:2

Mannheim holt den Arbeitssieg und festigt den 2. Platz durch 4 Siege in Serie. Iserlohn kÃ¤mpft tapfer, muss sich nach 2 Niederlagen aber weiterhin mit Platz 12 begnÃ¼gen.





Augsburger Panther â€“ EisbÃ¤ren Berlin 2:1

Die EisbÃ¤ren geben die Partie nach einem starken Anfangsdrittel und einer 1:0-FÃ¼hrung her und kassieren die 2. Pleite in Folge. Auf Rang 7 betrÃ¤gt der RÃ¼ckstand auf Bremerhaven und die Berechtigung zum Playoff-Viertelfinale 3 Punkte. Die Panther haben als Elfter 3 Punkte RÃ¼ckstand auf die Qualifikation fÃ¼r die 1. Playoff-Runde.

Maximilian Renner, Spieler Augsburg: â€žWir standen defensiv deutlich stabiler und haben cleverer gespielt. Am Schluss haben sie eine Strafe nach der anderen genommen. Das mussten wir dankend annehmen und das Spiel gewinnen.â€œ

Larry Mitchell, Sportdirektor Augsburger Panther, Ã¼ber das Ziel der Qualifikation fÃ¼r die 1. Playoff-Runde: â€žIch weiÃŸ, wie wir das sehen. Ich hoffe, dass unsere tollen Fans das Ã¤hnlich sehen. Es ist schon ein Erfolg, was wir diese Saison erreicht haben: Wir haben am Spieltag 43 den Klassenerhalt geschafft. An so etwas war die letzten 3 Saisons nicht zu denken. Aber man wÃ¤re kein Sportler, wenn man so nah an den Playoffs dran ist und sich mit dem 11. Platz zufriedengibt. Unser erstes Ziel war es immer, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Das haben wir erreicht. Wenn man ein Ziel erreicht, muss man auch ein nÃ¤chstes Ziel haben. Das wÃ¤re Platz 10 und das peilen wir jetzt noch an.â€œ

â€¦ wie viel Zeit er Augsburg gibt, um wieder ganz oben anzukommen: â€žSo lange werde ich nicht mehr mitmachen. Ich werde irgendwann mal in den Ruhestand gehen und mehr Golf spielen. Aber ich bin hierhin zurÃ¼ckgekommen mit dem Ziel, die Augsburger Panther dahin zu bringen, wo wir mal waren. In den 6 Saisons, in denen ich von Anfang an und bis zum Schluss agiert habe, waren wir viermal in den Playoffs. Wenn wir das in Augsburg wieder erreichen wÃ¼rden, wÃ¤re es ein groÃŸer Schritt. Augsburg habe ich viel zu verdanken. Sie haben mir damals die Chance gegeben, als Zweitligatrainer in der DEL arbeiten zu dÃ¼rfen. Wir haben eineinhalb Schritte nach vorne gemacht, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Stetig nach oben ist der richtige Weg.â€œ

â€¦ fÃ¼r welches Jahr sein Ruhestand geplant ist: â€žIch habe einen Plan im Kopf, aber PlÃ¤ne kann man auch Ã¤ndern. Deswegen werde ich das noch fÃ¼r mich behalten. Ich mache es schon sehr lange und es ist ein Job, der viel Stress mit sich bringt. Mir macht das immer noch sehr viel SpaÃŸ, aber ich werde 59 im Sommer und ich glaube nicht, dass ich den Job noch mit 65 machen werde.â€œ

Serge Aubin, Trainer Berlin, Ã¼ber den nicht gegebenen Penalty: â€žIch kommentiere keine Penaltys, nur Spiele. Wir waren nicht bereit. Uns gelingt die FÃ¼hrung und im 2. Drittel kommen wir raus und wir schenken ihnen den Puck her, geben ihnen das Momentum. Wir mÃ¼ssen disziplinierter sein, wenn wir ein Spiel gewinnen wollen. Wir wollten ab dem 2. Durchgang einfach zu viel. Wir mÃ¼ssen aus dem lernen, was wir das ganze Jahr durchgemacht haben und nach der Pause stÃ¤rker zurÃ¼ckkommen. Die Pause kommt fÃ¼r uns zu einem guten Zeitpunkt. Wir mÃ¼ssen unsere IdentitÃ¤t wiederfinden.â€œ

Kai Wissmann, Spieler Berlin, Ã¼ber die Suche nach der IdentitÃ¤t: â€žWir sind im Moment auf jeden Fall ein StÃ¼ck weit davon entfernt.â€œ

â€¦ Ã¼ber die Vorfreude auf Olympia: â€žDie Vorfreude ist riesengroÃŸ. Es ist immer eine Ehre, wenn man fÃ¼r sein Land spielen darf. Ich freue mich einfach, dass das Camp am Samstag losgeht.â€œ

Schwenninger Wild Wings â€“ EHC Red Bull MÃ¼nchen 3:1

Schwenningen dreht die Partie durch Mirko HÃ¶fflins Doppelschlag im 2. Drittel und spielt den Heimsieg souverÃ¤n herunter. Die Wild Wings feiern nach 2 Pleiten wieder einen Sieg und landen damit auf Rang 10. MÃ¼nchen rutscht durch die 3. Niederlage aus den letzten 4 Spielen auf Platz 4 ab.

Mirko HÃ¶fflin, Schwenninger DoppeltorschÃ¼tze: â€žWir haben einfach Selbstvertrauen gefunden viel Druck gemacht. Wir hatten nicht so viel negativen Respekt und haben gepusht, hatten viele Chancen, haben die Scheiben zum Tor gebracht und uns belohnt. Es ist angenehm, mit einem Sieg in so eine lange Pause zu gehen.â€œ

Fabio Wagner, Spieler MÃ¼nchen: â€žWir sind gut gestartet und haben im 1. Drittel die Dinge richtig gemacht, die uns im 2. Drittel vÃ¶llig abhandengekommen sind. Wir waren immer einen Schritt zu spÃ¤t und haben die ZweikÃ¤mpfe verloren. Einem 3:1-RÃ¼ckstand hinterherzulaufen, ist dann nicht ganz so einfach. Es hat nicht gelangt. Wir wollten mit einem guten GefÃ¼hl in die Pause gehen, das ist uns nicht gelungen. Das ist Ã¤rgerlich. Wir mÃ¼ssen in der Pause einen Reset finden, dann die letzten Spiele Vollgas geben und wieder zurÃ¼ck zu unserem Spiel finden.â€œ

ERC Ingolstadt â€“ Dresdner EislÃ¶wen 4:1

Ingolstadt dreht den 0:1-RÃ¼ckstand nach dem Anfangsdrittel im 2. Durchgang in ein 3:1 und bringt den Sieg im Schlussdrittel souverÃ¤n nach Hause. Der ERC feiert den 5. Sieg aus den letzten 6 Spielen und klettert in der Tabelle auf Rang 3. Dresdens Niederlagenserie weitet sich als abgeschlagener Letzter auf 8 Spiele aus.

â€žDas gibtâ€™s ja nicht!â€œ Kommentator Patrick Ehelechner ist fassungslos, nachdem der Dresdner Dane Fox die Scheibe vor dem leeren Tor nicht trifft und Teamkollege C. J. Suess dann nur einschieben muss, aber weit vorbeischieÃŸt. In der Anschlussaktion pariert ERC-Goalie Brett Brochu den nÃ¤chsten Schuss von Suess sensationell aus kurzer Distanz. â€žWhat a save!â€œ, lautet Ehelechners Reaktion diesmal.

Fischtown Pinguins Bremerhaven â€“ Grizzlys Wolfsburg 2:3 (OT)

Die Pinguins gleichen 2 RÃ¼ckstÃ¤nde aus, bekommen das 3:2 im Schlussdrittel aber aberkannt und mÃ¼ssen sich durch den Treffer von Wolfsburgs Jimmy Lambert in der Overtime geschlagen geben. Durch die 5. Niederlage aus den letzten 6 Spielen kann Bremerhaven auf Rang 6 den Vorsprung vor Verfolger Berlin nicht um mehr als 3 Punkte ausbauen. Die Grizzlys stehen nach dem 2. Sieg in Folge auf Platz 8.

Straubing Tigers â€“ NÃ¼rnberg Ice Tigers 3:1

Straubing lÃ¤sst zu keinem Zeitpunkt Zweifel aufkommen und trifft in jedem Drittel einmal. Durch den 3. Sieg in Folge festigen die Tigers mit 83 ZÃ¤hlern den 5. Platz. NÃ¼rnberg verliert auch das 4. direkte Duell der Saison gegen Straubing und bleibt mit 59 Punkten Neunter.

