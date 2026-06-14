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HC Fribourg-GotteronNHLTransfer-News

Attilio Biasca wechselt zu den Boston Bruins

14. Juni 20261 Mins read84
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Attilio Biasca und Timo Meier von Team Schweiz - © Moritz Eden / City-Press
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Fribourg. (PM HCFG) Der Stürmer der Drachen, der in dieser Saison glänzte, wird in der nächsten Saison in der NHL spielen.

Fribourg-Gottéron ist sehr stolz auf die Entwicklung seines Schweizer Nationalspielers.

Die HC Fribourg-Gottéron AG gratuliert seinem Stürmer Attilio Biasca herzlich zu seinem Engagement in der NHL. Der Nationalspieler hat einen Entry-Level-Vertrag bei den Boston Bruins unterzeichnet.

Biasca kam 2025 in die BCF Arena und bestritt in seiner ersten Saison bei den Drachen 59 Spiele, in denen er 31 Punkte erzielte. Dank seiner Leistungen konnte der Linkshänder auch an der Eishockey-Weltmeisterschaft mit der Nationalmannschaft teilnehmen.

Gerd Zenhäusern, Sportmanager: „Wir sind stolz darauf, Attilio auf seinem letzten Schritt vor dem Wechsel in die beste Liga der Welt begleitet zu haben. Es ist unmöglich, ihn eins zu eins zu ersetzen, aber unsere Ambitionen bleiben unverändert. Wir wollen unsere Spieler und unser Kader weiterentwickeln. »

Attilio Biasca, Stürmer: «Ich möchte mich bei den Fans und dem Verein bedanken. Ich habe eine aussergewöhnliche Saison erlebt. Die Erinnerungen an den Schweizer Meistertitel werden mir für immer im Gedächtnis bleiben. Ich freue mich auch darauf, mein Glück in Boston zu versuchen. Ich werde alles daran setzen, diese immense Herausforderung zu meistern.»

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