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EC Red Bull SalzburgTransfer-News

Atte Tolvanen bleibt ein Salzburger

10. April 20261 Mins read61
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Atte Tolvanen - © City-Press
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Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg und Atte Tolvanen setzen ihre Zusammenarbeit fort und starten in eine weitere gemeinsame Saison.

Der 31-Jährige mit finnisch-österreichischer Doppelstaatsbürgerschaft hat noch einen laufenden Vertrag und wird mit den Red Bulls bereits seine sechste Saison bestreiten.

Konstanz hat einen Namen

Als Atte Tolvanen vor fünf Jahren nach Salzburg kam, beeindruckte er von Beginn an und beendete seine erste Saison mit den Red Bulls mit dem Titel in der win2day ICE Hockey League. Es folgten drei weitere volle Erfolge, zusätzlich wurde Tolvanen gleich dreimal mit dem MVP der Playoffs ausgezeichnet. Auch in der vergangenen Saison kam er im Grunddurchgang auf eine Fangquote von 91,4 % und damit fast an die Performance aus den beiden Saisonen davor heran. Gemeinsam mit Torhüter David Kickert hat er dafür gesorgt, dass die Red Bulls in der letzten Saison durchgängig zu den Ligateams mit der besten Defensive gehörten.

Seit einem Jahr ist Tolvanen, der im Dezember 2024 zusätzlich zur finnischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen hat, auch für das österreichische Nationalteam spielberechtigt. Letztes Jahr absolvierte er bereits bei der Weltmeisterschaft in Schweden ein Spiel mit dem Team Austria (musste dann aus familiären Gründen abreisen). Für die kommende WM in der Schweiz hofft der Jungvater nun auf mehr Einsätze.

Die Red Bulls bedanken sich bei Atte Tolvanen für den Einsatz und die gezeigten Leistungen in der vergangenen Saison und freuen sich auf die nächste gemeinsame Spielzeit.

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