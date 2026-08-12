Athletiktrainer für die KSW IceFighters Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Die KSW IceFighters Leipzig haben mit Ludwig Anders einen Athletiktrainer verpflichtet.

Der 45-jährige Hesse ist in Kassel als Personal- und Performancetrainer tätig und verfügt über langjährige Erfahrung bei der Betreuung von Profisportmannschaften. So brachte er seine Expertise u.a. in der Handball-Bundesliga (MT Melsungen), der Basketball-Bundesliga (BG Göttingen) sowie im Fußball (Hessen Kassel) ein. Zudem ist er Athletiktrainer der deutschen Karate-Nationalmannschaft.

Unterstützt wird er von seinem Mitarbeiter Rudolf Schmunk, der unter anderem Jugend-Athletiktrainer bei Borussia Mönchengladbach und dem FSV Mainz 05 sowie in gleicher Funktion im American Football (Rüsselheim Crusaders) tätig war bzw. ist.

Gemeinsam werden sie das IceFighters-Trainerteam durch regelmäßige Konsultationen und Präsenz vor Ort in Leipzig im Bereich Athletik, Fitness und Leistungsdiagnostik unterstützen. Bereits der Ausgangstest am Saisonende 2025/2026 wurde von ihnen durchgeführt und auch der App-basierte Sommertrainingsplan der Spieler stammt aus der Feder des Teams um Ludwig Anders.

IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach: „Die Verpflichtung von Ludwig Anders und Rudolf Schmunk ist ein wichtiger Schritt zu einer optimalen Betreuung unserer Spieler im Bereich der Athletik und Leistungsdiagnostik. Wir freuen uns, unser Coachingteam mit so viel Sachverstand ergänzen zu können und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.“

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