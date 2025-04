Athletiktrainer Adrian Schelenz wechselt zu PENNY DEL-Club Augsburger Panther

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut hat einen weiteren Abgang aus seinem Trainerteam zu vermelden.

Athletiktrainer Adrian Schelenz hat ein Angebot aus der PENNY DEL erhalten und wird sich zur kommenden Saison den Augsburger Panthern anschließen. Der 33-Jährige war seit Sommer 2022 für den EVL tätig und hat die Qualität des Athletiktrainings und der Leistungsdiagnostik im Club auf ein neues Level gehoben. Schelenz nahm dabei nicht nur die DEL2-Profis des EVL unter seine Fittiche, sondern arbeitete auch regelmäßig intensiv mit dem Nachwuchs aus der Talentschmiede des EV Landshut e.V. zusammen.

„Ich möchte mich ganz herzlich bei Adrian für seinen unermüdlichen Einsatz in den letzten drei Jahren bedanken. Dank seiner großen sportwissenschaftlichen Expertise sind wir bei unserem Athletiktraining in eine neue Dimension vorgestoßen. Unser Ziel ist es weiter auf diesem Niveau zu arbeiten. So versuchen wir diese so wichtige Position schnellstmöglich neu zu besetzen. Ich bin mir sicher, dass Adrian weiter seinen beruflichen Weg gehen wird. Dafür und vor allem für seine neue Herausforderung in der PENNY DEL wünschen wir ihm nur das Beste“, erläutert EVL-Spielbetrieb-GmbH Geschäftsführer Ralf Hantschke die Personalie.

„Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, mit denen ich in den vergangenen Jahren in Landshut zusammenarbeiten durfte. Es war eine sehr erlebnis- und lehrreiche Zeit. Gemeinsam haben wir eine tolle Entwicklung hingelegt und arbeiten mittlerweile auf einem sehr professionellen Niveau im athletischen Bereich. Das zeigt auch ein Blick auf die Verletztenliste: Wir hatten in der abgelaufenen Spielzeit keine einzige Muskelverletzung zu beklagen. Besonders freut mich auch, dass wir im Nachwuchsbereich wichtige Grundlagen legen konnten, um junge Spieler optimal auf die Anforderungen im Profisport vorzubereiten. Für die Zukunft wünsche ich dem EVL und allen Spielern natürlich alles Gute und vor allem viel Erfolg,“ ergänzt Schelenz.

