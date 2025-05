Assistant- und Performance-Coach bestÃ¤tigt: Janne Kujala verstÃ¤rkt Trainerteam der Iserlohn Roosters

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters haben eine weitere Verstärkung ihres Trainerteams vorgenommen und mit dem Finnen Janne Kujala ab sofort einen neuen Assistant- und Performance-Coach. Kujala wird als Teil des Coaching-Staffs neben trainings- und teamtaktischen Aufgaben in dieser Funktion auch das Off-Ice-Training verantworten. (Eishockey-Magazin berichtete bereits)

Am heutigen Freitag hat Kujala gemeinsam mit den Roosters-Akteuren, die über den Sommer vor Ort sind, das Sommertraining in Vorbereitung auf die kommende Saison aufgenommen.

Kujala arbeitete auf diesem Posten in den vergangenen beiden Jahren bereits beim Ligakonkurrenten Löwen Frankfurt, mit denen er in der abgelaufenen Saison die erste Playoff-Runde erreichte. Zuvor verantwortete Kujala als Headcoach beim EV Füssen mit dem Viertelfinal-Einzug in die Playoffs der Oberliga Süd die erfolgreichste Platzierung der Füssener in der jüngeren Vereinsgeschichte.

Sein Coaching-Handwerk lernte der 43-Jährige im Nachwuchssystem des finnischen Eishockeys, wo er insgesamt fünf Jahre als Assistant- und Headcoach tätig war.

Der Spieler Janne Kujala war über ein Jahrzehnt lang äußerst erfolgreich als Stürmer in den deutschen Regional- und Oberligen unterwegs, ehe er über ein Engagement im Nachwuchs beim ERC Sonthofen erste Coaching-Erfahrungen sammeln konnte.

„Schon als Spieler hat es mir in Deutschland sehr gut gefallen und ich bin sehr froh darüber, dass ich nun auch meine Coaching-Laufbahn hier fortsetzen kann. Der Ansatz, den man hier verfolgt, hat mich von Anfang an überzeugt. Den Standort Iserlohn kennt man natürlich, wenn man länger in Deutschland aktiv ist. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich die Chance habe, hier in der kommenden Saison meinen Teil dazu beizutragen, dass wir uns alle gemeinsam hier stetig weiterentwickeln und erfolgreich sein können“, freut sich Kujala auf seine neue Aufgabe im Sauerland.

„Wir sehen in Janne die optimale Besetzung für diese Position. Er verfügt über die notwendigen Fachkenntnisse und Qualifikationen. Darüber hinaus ist es uns wichtig, dass er auch charakterlich sehr gut dafür geeignet ist, nah an der Mannschaft zu sein, um die Jungs bei ihrer Entwicklung auf und neben dem Eis bestmöglich zu unterstützen“, erklärt Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Mit der Installation von Kujala nehmen die Iserlohn Roosters darüber hinaus eine Veränderung in den Strukturen des Off-Ice-Trainings vor. Seit 2019 hatten die Sauerländer in diesem Bereich mit dem Kooperationspartner B2B Performance zusammengearbeitet. „Wir haben durch die Vergrößerung des Trainerteams die Möglichkeit, alle Aspekte für die bestmögliche Betreuung rund um unser Team intern zu bündeln und so die größtmöglichen Synergien zu schaffen“, erklärt Fritzmeier.

Roosters-Clubchef Wolfgang Brück bedankt sich bei B2B Performance für die Zusammenarbeit: „Wir waren bei Björn Wienhold und seinem Team von B2B Performance immer sehr gut aufgehoben und bedanken uns für die gute und ergiebige Kooperation in den vergangenen sechs Jahren.“

Der Kader der Iserlohn Roosters nach aktuellem Stand

Tor: Andy Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker.

Verteidigung: Colton Jobke, Stanislav Dietz, Colin Ugbekile, Nils Elten (U23), Johannes Huß.

Sturm: Maciej Rutkowski, Taro Jentzsch, Julian Napravnik, Eric Cornel (CAN), Tyler Boland (CAN), Noel Saffran (U23), Lennard Nieleck (U23), Bence Farkas (U23), Daniel Neumann, Manuel Alberg.

Headcoach: Stefan Nyman

Assistant- und Development-Coach: Tony Zabel

Assistant- und Performance-Coach: Janne Kujala

