Asiago Hockey wird die Mitgliedschaft auf Probe in der win2day Ice Hockey League entzogen! Zwei Bewerber mÃ¶chten in der Spielzeit 25/26 einsteigen

Salzburg. (PM ICEHL) Am Donnerstag kamen die Vereinsvertreter und das Präsidium der win2day ICE Hockey League zur außerordentlichen Generalversammlung in Salzburg zusammen.

Dabei wurde Migross Supermercati Asiago Hockey die „Mitgliedschaft auf Probe“ entzogen, der Verein ist nicht mehr Teil der Liga. Mit dem H.C. Asiago 1935 und FTC-TELEKOM Budapest (Ferencváros) wollen zwei Klubs an der Saison 2025/26 teilnehmen, eine Entscheidung soll bis zum Ende der laufenden Spielzeit fallen.

Bei der außerordentlichen Generalversammlung stand das Teilnehmerfeld für die Saison 2025/26 der win2day ICE Hockey League im Fokus, dabei wurde eine Entscheidung zur Mitgliedschaft von Migross Supermercati Asiago Hockey getroffen.

Die Italiener wurden im Juni 2022 als „Mitglied auf Probe“ in die Liga aufgenommen. Seitdem konnte der Verein nicht alle offenen Punkte der Obligationsliste erfüllen, weshalb beim letzten General Meeting im Jänner 2025 über die Liga-Zukunft des Klubs diskutiert wurde. Innerhalb der gesetzten Frist hat das Präsidium der win2day ICE Hockey League auf Handlungsempfehlung der Rechtskommission entschieden, ein Aberkennungsverfahren für die „Mitgliedschaft auf Probe“ von Asiago einzuleiten. Am Donnerstag haben die abstimmungsberechtigen Liga-Mitglieder der Aberkennung der Probemitgliedschaft mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit zugestimmt. Nachdem die Probemitgliedschaft nicht in eine Vollmitgliedschaft übergeht, ist Asiago nicht mehr am Spielbetrieb der win2day ICE Hockey League teilnahmeberechtigt und somit mit sofortiger Wirkung nicht mehr Teil der Liga. In der dreijährigen Liga-Zugehörigkeit war der Einzug in die Pre-Playoffs (0:2 gegen Hydro Fehérvár AV19) in der Premierensaison 2022/23 Asiagos größter Erfolg.

Bis zur gesetzten Einreichfrist am Montag, 10. März 2025 sind zwei Anträge für Aufnahme in die win2day ICE Hockey League eingegangen. Mit dem H.C. Asiago 1935 – ein neuer Verein unter der Führung eines Konsortiums – und FTC-TELEKOM Budapest (Ferencváros) wollen zwei Klubs an der Saison 2025/26 teilnehmen, beide präsentierten sich bei der außerordentlichen Generalversammlung. Nach einer Wirtschaftsprüfung und einem Infrastruktur-Check für den Standort Budapest sollen die Liga-Mitglieder bis zum Ende der laufenden Spielzeit eine Entscheidung über das Teilnehmerfeld 25/26 treffen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV